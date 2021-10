Lessen be az Oscar esélyes West Side Story kulisszái mögé!

Megosztás Tweet



Két rivális család és egy mindent legyőző szerelem Steven Spielberg rendezésében.

Hónapok kemény és megfeszített munkájának köszönhetően, végre elkészült a várva várt West Side Story, amit hamarosan a hazai filmszínházak is bemutatnak. A készítők, úgymond utolsó kedvcsinálóként hozták le a kulisszák mögötti videót, ami a rendező, Steven Spielberg köszönetnyilvánításával kezdődik – írja a Just Jared.

Ez már hagyomány nálunk. Koccintunk a felvétel első és az utolsó napján is. Hónapokon át dolgoztunk az adaptáción és most, hogy minden elem és képkocka a helyére került, csak azt szeretném mondani, hogy elképesztően hálás vagyok, hogy lehetőségem volt megcsinálni ezt a filmet.

A tavalyra ígért West Side Story új változatát a koronavírus-járvány miatt elhalasztották, az új premierdátum pedig 2021. decemberére esik, így kitűnő kikapcsolódás lehet majd a karácsonyra hangolódás mellett.

1958-ban hatalmas siker övezte az eredeti, Broadway színpadára tervezett produkciót, amit aztán az 1961-es még nagyobb ovációt övező film követett. A Robert Wise és Jerome Robbins rendezte alkotás tíz Oscar-díjat söpört be annak idején, így nem csoda, hogy Spielberg változatát már az első előzetes után aranyszobrocska esélyesnek titulálták.

Az ötvenes években New York West Side negyedét két banda háborúja dúlja fel. Mindkét fél egyeduralmat szeretne a környék felett. Az utolsó nagy összecsapásba viszont közbeszól a szerelem. Tony

(Ansel Elgort) beleszeret az ellenséges banda vezetőjének húgába, Mariába (Rachel Zegler), de ahogy azt már a Rómeó és Júliából tudjuk, szerelmük tragikus véget ér.

Spielberg filmjében olyan nevek kaptak még helyet, mint Ariana DeBose, Maddie Ziegler, David Alvarez vagy Corey Stoll, de láthatjuk majd Rita Morenot is, aki az 1961-es verzióban is szerepelt, sőt Oscar-díjat is kapott legjobb mellékszereplő kategóriában alakításáért.