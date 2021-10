Brandon Lee menyasszonya megtörte a csendet szerelme haláláról

Eliza Hutton a People magazinnak mesélt vőlegénye haláláról, amely 1993-ban A holló című film forgatásán történt. Lee társa, Michael Massee a jelenethez használt fegyverrel rálőtt a színészre, amiben azonban éles lőszer volt, Brandon Lee pedig belehalt sérüléseibe.

„Szeretném megkérni az illetékes személyeket, akik változtathatnak a helyzeten, hogy fontolják meg a forgatásokon használt valódi fegyverek lecserélését másra” – mondta Hutton.

A pár 1993. április 17-én kelt volna egybe, ám a március 31-én történt tragédia meghiúsította a tervet.

A Rust című westernfilmen történtek után Shannon Lee, Brandon testvére is megszólalt:

„Együttérzünk Halyna Hutchins családjával, Joel Souzával és mindazokkal, akik érintettek a szomorú balesetben. Soha senkinek nem szabadna kellékfegyver által meghalnia egy forgatáson. Pont.”

Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on “Rust”. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period. 💔

— Brandon Bruce Lee (@brandonblee) October 22, 2021