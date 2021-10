Angelina Jolie hajkatasztrófája után már nem is próbálkozik

Megosztás Tweet



A színésznő gyorsan búcsút mondott az elrontott hajpótlásának.

Angelina Jolie's uneven hair extensions go viral: 'Somebody getting fired' https://t.co/a1QW01iGyD pic.twitter.com/4Nnf07gzpq — Page Six (@PageSix) October 25, 2021

Angelina Jolie az örökkévalók római premierjén kapott hideget-meleget megjelenésével kapcsolatosan. Bár az ezüst Versace ruhában álomszép volt, az összhatást elrontotta a frizurája, ami épp úgy nézett ki, mintha egy kezdő fodrászt csapta volna össze fél óra alatt.

Angelina váll alatt véget érő tincseit monumentálisabbá szerették volna tenni, így hajhosszabbítást kapott, a póthaj azonban olyan élesen elkülönült a saját hajától, amitől olcsó, és mondjuk ki, kínos lett a végeredmény.

A Page Sixnek közben megszólalt egy szakértő is a témában, aki évtizedek óta foglalkozik hollywoodi sztárok hajhosszabbításával, és kizártnak tartja, hogy direkt hagyták volna így Angelina fürtjeit. A fodrász azt is elárulta,hogy mi volt a probléma.

"Túlságosan lentre lett téve a póthaj. Általában fentről indítjuk a frizura felépítését, Angelina Jolie-nál ez azonban elmaradt. Ami tovább rontotta a dolgot, az az egyenesre vágott hajvég volt. A színésznő eredeti tincsei frissítést kaptak, azonban azzal, hogy nem vékonyították el a végeket, csak még jobban elkülönült a póthaj a sajáttól."

Angelina Jolie a londoni premieren (Fotó: MTI/AP/Invision/Vianney Le Caer)

Angelina egyébként nem kommentálta az esetet, de vélhetően még egyszer nem fog együtt dolgozni a frizurájáért felelős hajszobrásszal. A Marvel-mozi londoni premierjén így nem meglepő, hogy már nyoma sem volt, Angie póttincseinek, nem is próbálkozott elfeledtetni valami lélegzetelállító hajkölteménnyel az előző bakit, egyszerűen csak kiengedte enyhén hullámos tincseit. Így azonban kicsit lapos is volt az összhatás a maxi szoknyával, blézerrel és fehér blúzzal.

Angelina Jolie gyerekeivel az örökkévaló londoni bemutatóján (Fotó: MTI/AP/Invision/Vianney Le Caer)

Akik azonban ezen a premieren is ellopták a show-t, ők a színésznő gyerekei voltak. A 15 éves lánya, Shiloh ezúttal is édesanyja egy korábbi ruháját kapta meg a premierre, a 2019-es Dior kollekcióból származó estélyit levágatták, így kissé fiatalosítva a designer darabot. Az eseményen Jolie másik négy gyermeke is tiszteletét tette, a 20 éves Maddox, a 16 éves Zahara, és a 13 éves ikrek, Vivienne és Knox is az anyjukkal vonultak a vörös szőnyegen.