Keanu Reeves nem sajnálta a pénzt – pazar ajándékkal lepte meg a dublőreit

Befejeződött a John Wick negyedik részének forgatása, melyben a főszerepet alakító Keanu Reevesnek az akciójelenetekben nem kellett kockára tennie a testi épségét, arra ott voltak a dublőrei, akiknek busásan megköszönte a közreműködést a búcsúbulin.

Kollégáinak egy egyedi gravírozású Rolex Submariner karórát ajándékozott a párizsi vacsorán, melyről az egyik kaszkadőr közösségi oldalán megosztott néhány fotót is. A poszt szerint Keanu is vett magának egy karórát, ezzel is erősítve a "John Wick-csapat" egységét és összetartozását. Bruce Concepcion, Jeremy Marinas, Dave Camarillo és Li Qiang órájának hátlapján is személyes üzenet szerepel.

A színészt úgy tartják számon, mint Hollywood egyik leginkább két lábbal a földön járó sztárját, akinek nagylelkűsége is legendás. Legutóbb egyik rajongója kapcsán került a címlapokra, amikor is csak azért vett magának egy gombóc fagyit, hogy a lánynak aláírhassa a blokkot - írja a People magazin.

Ami pedig a John Wick szériát illeti, a negyedik rész az előzetes tervek szerint 2022 májusában kerülhet a mozikba. Mivel a John Wick-trilógia eddig csaknem 600 millió dolláros (186 milliárd forintos) jegybevételt hozott világszerte, a történet rajongóinak készül a Lionsgate Televízió egy újabb csemegével, ugyanis Mel Gibsonnal jön a John Wick előzménysorozat is. A háromrészes produkció a hetvenes évekbeli ifjú Winston Scott szemszögéből mutatja be a Continental történetét, tehát nagyjából negyven évvel a Keanu Reeves-féle mozik cselekménye előtt játszódik. Winston veszélyes utat jár be a New York-i alvilágban, hogy megszerezze az ikonikus szállodát, a világ legveszélyesebb bűnözőinek találkozóhelyét. Gibson egy Cormac nevű karaktert alakít majd, de ennél többen nem árult el a stúdió, ahogy azt sem tudja, ki kapja majd Scottot, akit a filmekben Ian McShane formált meg.