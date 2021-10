Reese Witherspoon és Ryan Phillippe még mindig fantasztikusan mutat együtt

Megosztás Tweet



A színésznő és exférje új közös fotójától mindenkit elfogott a nosztalgia.

Reese WITHERSPOON amerikai színésznő és férje, Ryan PHILIPPE megérkezik az amerikai Mozgóképművészeti és -tudományi Akadémia díjainak 78. alkalommal megrendezett átadási ünnepségére a hollywoodi Kodak Theaterbe 2006. március 5-én. Witherspoon kapta a legjobb színésznőnek járó elismerést A nyughatatlan (Walk the Line) című filmben nyújtott alakításáért. (MTI/EPA/ARMANDO ARORIZO)

Reese és Ryan története már régi lemez, de a kétezres évek egyik nagy álompárjaként vonultak be a köztudatba, miután az 1999-es Kegyetlen játékok forgatásán egymásba habarodtak. Noha házasságuk hét év után válással végződött, a két híresség kapcsolatából jó is származott, mégpedig gyermekeik, a 22 éves Ava és a 18 éves Deacon, aki a napokban ünnepelte születésnapját.

Ez alkalomból ült össze Reese és Ryan közös fiúkkal egy fotóra a születésnapi torta felett, amiről mindkét szülő posztolt is a közösségi média oldalán – írja a PageSix.

Boldog 18. születésnapot a mi gyönyörű, okos, tehetséges és gondoskodó fiunknak. Szerencsések vagyunk, hogy a szüleid lehetünk. (Szerintem elég jól csináltuk, nem igaz Reese?

– írta a büszke édesapa az Instagramra a közös családi fotójuk mellé, amiből Ryan rögtön hármat is megosztott.

Deacon bár vezetéknevét édesapjától kapta, vonásait minden kétséget kizárólag édesanyjától örökölte, ami csak még szembe tűnőbb lett híres szülei ölelésében.

A Morning Show és a Hatalmas kis hazugságok 45 éves sztárja, egy Deacon képekből álló csokorral köszöntötte nagyfiát.

Hogy történhetett ez? Egyik nap még Pokémon kártyákat cserélgetett a barátaival és a Ninja Warriorra gyakorolt a hátsókertben, majd a következő nap már magasabb nálam és ő intézi a családi grillezést. Majd szétrobbanok a büszkeségtől, szeretlek Deacon!

A színésznő 2011-ben házasodott össze Jim Tothtal, akivel egy közös gyermeke született a már meglévő kettő mellé, a most kilencéves Tennessee James, aki nagytestvéreihez hasonlóan, kiköpött édesanyja.

Reese az anyaság mellett folyamatosan dolgozik, jelenleg New Yorkban forgatja a Your Place Or Mine című rom-komot a Netflixnek Ashton Kutcher oldalán.