Orosz állampolgár lett a Vad angyal főszereplője, Natalia Oreiro

A 44 éves, Uruguayban született színésznőnek Vlagyimir Putyin adományozott állampolgárságot.

Natalia Oreiro, mindenki Milagrosaként nem csak a magyar tévénézők szívébe lopta be magát a Vad angyal című sorozatával a 90-es években. Az argentin telenovellának azóta is óriási a rajongótábora, Oroszországban különösen aktívak a szériát és a színésznőt kedvelő csoportok, így aztán a Buenos Aires-i orosz nagykövetségen is vendégül látták már Oreirót, ahol tavaly megkérdezték tőle, nem szeretne-e esetleg orosz állampolgár lenni. Natalia persze nem hitte, hogy a kérdésre adott igen válaszát és a kitöltött papírokat komolyan fogják venni, a minap azonban hivatalosan is orosz állampolgár lett, fiával együtt.

Natalia 2019-ben az orosz műsorvezető, Ivan Urgant tévéshow-jában szerepelt, ahol szintén azt nyilatkozta, hogy megtiszteltetés lenne számára orosznak lenni, melyre reagálva Urgant "a legoroszabb külföldi színésznőnek" nevezte Oreirót, és azt mondta, hogy már emiatt is megérdemelné, hogy Vlagyimir Putyin állampolgárságot adományozzon neki. A kívánság pedig most hivatalosan is valóra vált.

A TASZSZ-nak nyilatkozva Natalia korábban azt mondta, hogy már az első látogatása során otthon érezte magát Oroszországban, ahol Nasa Natasa (A mi Natasánk) néven szervezett rajongótábora működik. Közölte, hogy hódolóitól eddig 15 szuvenír orosz útlevelet kapott ajándékba.

Nem Oreiro az egyetlen sztár, aki orosz állampolgárságot kapott az utóbbi években

Steven Segal 2016-ban, személyesen Putyintól vehette át az állampolgárságot. A 67 éves, hétdanos aikidomester és volt hollywoodi filmszínész a dzsúdósként a küzdősportokat szintén kedvelő orosz államfő barátja. Seagal akkori nyilatkozata szerint “rendkívüli módon hálás” volt az állampolgárságért, amelyet Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint azért kapott meg, mert törekedett annak megszerzésére és mert meleg érzéseket táplál Oroszország iránt. Segal, aki Kaliforniában nőtt fel, többször hivatkozott arra, hogy oroszországi és mongol felmenőkkel rendelkezik.

Gerard Depardieu-nek 2013 januárjában az orosz államfő szintén személyesen adott orosz útlevelet, aki így hivatalosan is orosz állampolgár. Depardieu az ellen tiltakozva kért orosz útlevelet, hogy Francois Hollande szocialista elnök tervbe vette a legmagasabb jövedelmek 75 százalékos megadóztatását. Depardieu 2014-ben bejelentette, hogy éttermet kíván nyitni Moszkvában, valamint egy másikat és egy kulturális létesítményt Szaranszkban. Korábbi tervei között szerepelt, hogy belevág a biovodka gyártásba is. A színész tiszteletére 2016-ban Depardieu-központnak nevezték el a mozicentrumot oroszországi Mordvinföldön.