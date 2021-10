Hivatalos: Channing Tatum a Macskanővel randizik

Megosztás Tweet



Hollywood legújabb álompárját kéz a kézben kapták lencsevégre.

Kisebb pletykacunamit indított el Zoë Kravitz és Channing Tatum két hónappal ezelőtti lesifotója, ugyanis a legtöbben arra következtettek, hogy a két sztár vélhetően fülig egymásba szeretett közös filmjük forgatásán. Bár többször is látták együtt őket, a szituációk egyszer sem voltak romantikusak, így sokan kétkedve fogadták az állítólagos szerelmük valódiságát és inkább barátságnak gyanakodtak.

A hírek így alább is hagytak, mivel a 41 éves színészről és a 32 éves színésznőről az utóbbi hetekben semmit nem lehetett hallani, egészen mostanáig.

A két hírességet New York utcáin, kéz a kézben andalogva csípték el, ezután pedig talán ki is jelenthetjük, hogy Channig és Zoë hivatalosan is felvállalták kapcsolatukat a nyilvánosság előtt, miután nemrég ért véget mindkettejük házassága.

Tatum és Jenna Dewan 2019-ben, tíz év után jelentették be válásukat, Kravitz pedig idén bontotta fel házasságát a szintén színész Karl Glusmannal.

A PageSix megkereste Channing és Zoë sajtósát is az ügyben, de válasz még nem érkezett egyik fél részéről sem.