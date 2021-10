Gal Gadot lányaival forgatná a Wonder Woman harmadik részét

Megosztás Tweet



A 36 éves színésznő szolgált egy kis kulisszatitokkal a közelgő DC-film folytatását illetően.

Nem titok, hogy a 2020 decemberében megjelent Wonder Woman 1984-ben szerepeltek Gal gyermekei is, amiről a színésznő később azt mondta, hogy nagyon sokat jelentett számára, hiszen családja támogatása nélkül nem tudta volna végigcsinálni a forgatást.

A nagyobbik lányom Alma, a rendező, Patty fiával látható, míg a kisebbik a pocakomban volt, mikor újbóli felvételeket csináltunk a filmhez.

Az 1984 premierje után nem sokkal a stúdió megerősítette, hogy szeretnék leforgatni a harmadik részt is Csodanő kalandjaiból. Ennek kapcsán kérdezte meg az Entertainment Tonight a főszereplőt alakító Gal Gadót, hogy csemetéi a következő részben is játszani fognak-e?

„Hát, lehet, hogy igen” – válaszolta sejtelmesen a Wonder Woman sztárja.

Ez egy fantasztikus kaland és lehetőség számukra. Mindig arra gondolok, milyen jó lesz majd visszanézni ezeket a cameókat, ahogy változnak évről, évre.

Galnak júliusban született meg kislánya, Daniella, így továbbra is a női nem dominál a családban, ugyanis a színésznőnek két idősebb gyermeke, a négyéves Maya és a kilenc éves Alma, szintén lányok, de hát Wonder Womantől, az amazonok királynőjétől mi mást is várhatnánk.

A Csodanő és férje, Yaron Varsano 2008-ban házasodott össze. Gal kifejezetten ügyel arra, hogy magánéletét és csemetéit a lehető legtávolabb tartsa a rivaldafény árnyoldalától.

A színésznőt legközelebb a Kleopátra című filmben láthatjuk, melynek néhány jeleneteit újfent várandósan forgatta, mely vélhetően nem fog szemet szúrni, ahogyan ezt előző terhességénél is ügyesen megoldották a Wonder Woman utómunkálatai során.