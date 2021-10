A legszebb képek Paul Walker lányának esküvőjéről, ahol Vin Diesel vállalta az örömapa szerepét

Megosztás Tweet



A hétvégén férjhez ment Meadow Walker, akit keresztapja kísért az oltár elé.

Paul Walker lánya, Meadow Walker júliusban jelentette be, hogy egy párt alkot a színész Louis Thornton-Allannel, aki jelenleg egy New York-i iskolában tanulja a szakmát. A szerelem pedig olyan elsöprőnek bizonyult, hogy a pár augusztusban eljegyezte egymást, a múlt hétvégén pedig össze is házasodtak.

Aki pedig az oltár elé kísérhette a 22 éves modellt, az nem más volt, mint A Halálos iramban-filmek sztárja, Vin Diesel, a megindító pillanatokról pedig több fotó is készült. Barátja, Paul Walker 2013-ban hunyt el egy tragikus autóbaleset következtében, hátra hagyva az akkor tizennégy éves Meadow-t, de a színész kollégái, köztük Vin Diesel, felkarolta a félárva lányt és apja helyett, apja lett. Diesel egy korábbi interjúban elmesélte, hogy számára nem volt kérdés, hogy keresztlányát mindenben támogassa a veszteség után, így nem csoda, hogy Meadow családjaként tekint a színészre, és az örömapa szerepére is felkérte a nagy napon.

Az esküvőt a Dominikai Köztársaságban tartották, a tengerparton. Az újdonsült feleség a Vogue magazinnak elárulta, hogy nagyon intim és meghitt volt a nagy nap, ahol mindenki mezítláb táncolt a homokban, amint pedig lement a nap, lámpásokkal világítottak, végül pedig tűzijátékkal zárták a lagzit.

A néhai Paul Walker lánya évek óta bontogatja szárnyait a modell szakmában, de az áttörő lehetőségek sokáig elkerülték őt. Meadow először januárban jelentette be, hogy a neves divatmárka, a Proenza Schouler arca lett, majd a Givenchy kifutóján debütált a párizsi divathéten. A bemutató hatalmas visszhangot kapott, így nem elképzelhetetlen, hogy Meadow hamarosan a legkeresettebb manökenek sorát gyarapítja majd.

A modellkedés mellett, saját jótékonysági szervezetét is irányítja, amit 2015-ben hozott létre édesapja emlékére. Az alapítvány rászoruló gyermekek megsegítése mellett a környezet és az óceánok védelmével foglalkozik.