Shiloh Jolie-Pitt kis feketében lopta el a show-t édesanyja elől

Angelina Jolie Holds Hands with Zahara and Shiloh at Eternals Premiere in Rome https://t.co/rZyAQv6m5G

Mivel ritkán látni így együtt a családot, kifejezetten nagy visszhangot keltett, hogy Jolie gyerekeivel, lányával, Shiloh-val, az ikrekkel, Knoxszal és Vivienne-nel, Maddox-val és Zaharával az oldalán jelent meg a képregénymozi világpremierjén, melyből úgy tűnik, most hagyomány lesz.

Eddig nem volt jellemző Shiloh Jolie-Pittre, hogy premiereken vonja magára a figyelmet, Angelina új filmje, az Örökkévalók kapcsán azonban másodszorra is a vörös szőnyegre lépett, mint édesanyja kísérője, ezúttal is ellopva a show-t.

NEW🚨| Angelina Jolie with her daughters Zahara and Shiloh at the Eternals premiere in Rome, Italy. 📸

October 24, 2021. pic.twitter.com/aXLnoGQ9yC

— News of Angelina Jolie (@wantexjolie) October 24, 2021