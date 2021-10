Német turista találta meg Harrison Ford bankkártyáját

A szicíliai rendőrség szombaton közölte, hogy egy német turista Harrison Ford nevére szóló bankkártyát talált – közölte a Today. A rendőrök kinyomozták a színész tartózkodási helyét, és visszaadták a kártyáját.

Az őrsön felkészültek voltak a rendőrök, a lszínészlegenda megérkezése után ugyanis közös képeket készítettek a színésszel, aki a becsületes megtalálóval is szelfizett.

