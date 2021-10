Jennifer Aniston megrendülve búcsúzik: A Jóbarátok nélküled nem lett volna ugyanolyan

Megosztás Tweet



A sorozat főszereplői mind megindító sorokkal emlékeztek meg a hetedik Jóbarátról, Güntherről. A karaktert alakító színész, James Michael Tyler négy évig küzdött a rákkal.

"A Jóbarátok nélküled nem lett volna ugyanolyan. Köszönjük a sok vidámságot, amit a sorozatba és az életünkbe hoztál. Hiányozni fogsz."

- írta Jennifer egy a 2004-es epizódrészlet kíséretében, melyben Günther végre elmondja Rachelnek, hogy szereti.

A népszerű sitcom sorozat többi főszereplője is reagált kollégájuk halálhírére.

"Az a fajta hála, amit a szerep iránt tanúsítottál és mutattál minden egyes nap a felvételek során, épp akkora, amit amiatt érzek, hogy megismerhettelek!"

- olvasható a Courteney Cox által írt búcsúposztban.

"James Michael Tyler hiányozni fogsz mindannyiunknak. Köszönjük, hogy végig ott voltál nekünk."

- emlékezett meg a színészről Lisa Kudrow.

"Annyit nevettünk együtt, barátom. Hiányozni fogsz, nyugodj békében!"

- írta egy közös fotó társaságában a Matt LeBlanc, melyen épp a Central Perkben beszélgetnek.

A család vasárnap közleményben tudatta a sajtóval, hogy négy évnyi kitartó küzdelem után, a prosztatarák végül legyűrte James Michael Tylert.

A világ a Jóbarátok Günthereként ismerte őt, de a szerettei számára ő színész, zenész, a rákmegelőzés támogatója és szerető férj volt. Imádta az élő zenét, szeretett szurkolni a Clemson Tigersnek, gyakorta találta magát mókás és be nem tervezett szituációkban. Ha egyszer találkoztál vele, barátra leltél benne egy életre.

James Michael Tyler korábban azt nyilatkozta, hogy sajnos a betegséget nem sikerült időben észrevenni, ezért mire kiderült, addigra több áttét is volt már a testében. A rák átterjedt a csontjaira, ezért sem tudott személyesen megjelenni a Jóbarátok: Újra együtt forgatásán, Zoomon keresztül jelentkezett be, ahol azt mondta, hogy a sorozat tette ki élete legemlékezetesebb tíz évét. A műsor után több interjú is készült vele, ahol nem titkolta, hogy milyen nagy a baj. Igyekezett felhívni a figyelmet a rendszeres prosztataszűrés fontosságára.