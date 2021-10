Hayden Christensen duplázik – két Star Wars-sorozatban is láthatjuk a jövőben

Megosztás Tweet



Anakin Skywalker először Obi-Wan, majd Ashoka oldalán tér vissza a Csillagok háborúja világába.

In addition to appearing in the upcoming Obi-Wan Kenobi series, Hayden Christensen will also appear in Ahsoka. Both shows will hit Disney+ in the future. pic.twitter.com/5CcDZWstwy — IGN (@IGN) October 22, 2021

A Disney tavaly decemberben jelentette be, hogy kilenc új Star Wars-sorozattal készülnek a nézőknek, melyből az egyik legjobban várt kétségkívül az Obi-Wan Kenobi lesz. Ewan McGregor mellett Hayden Christensen is visszatér, ami külön öröm a rajongóknak.

A 40 éves színész azonban újra találkozik tanítványával is, a legfrissebb hírek szerint ugyanis, Ahsoka Tano sorozatára is leszerződtették Haydent. A széria már csak azért is érdekes, mert korábban Ahsoka és Anakin karakterét együtt csak az animációs világban láthattuk, most azonban élőszereplős verzió készül, amiben Tano karakterét Rosario Dawson alakítja majd.

Nem világos egyelőre, hogy kerül Vader az Ahsoka-sorozatba, amely - mint a The Mandalorian - öt évvel A Jedi visszatér eseményei, vagyis Vader halála után játszódik, de lehetséges, hogy visszatekintés formájában fog felbukkanni a sith alakja. Egyes források ezzel szemben arra tippelnek, az Erő Szellemeként jelenik meg Hayden Christensen.

A készülő Ahsoka-sorozat cselekményéről egyelőre csak annyit tudni, hogy Dave Filoni írja, a széria executive producere Jon Favreau lesz. Filoni a Star Wars: A klónok háborúja-sorozattal lett ismert, A Star Wars: Lázadók és a Star Wars: Ellenállás című animációs sorozatokat is ő alkotta, az élőszereplős szériák között a The Mandaloriannel debütált.

Az Obi-Wan Kenobival kapcsolatban szintén nincsenek még konkrét információk, annyit tudni, hogy tíz évvel A Sithek bosszúja után játszódik majd és valamikor 2022-ben tervezik bemutatni.

Ewan és Hayden visszatértével, több rajongóban is felmerült a gondolat, hogy a Qui-Gon Jinnt alakító Liam Neeson is szerepet kaphatna a produkcióban. A történet szerint a 66-os parancs után játszódik majd a sztori, tehát bőven Qui-Gon halála után, de nem megoldhatatlan a Jedi mester visszatérte. A sithek bosszúja végén Yoda elhinti, hogy Qui-Gon rájött, hogyan maradhat életben az erő által. Ő tanította meg Yodát, majd később Obi-Want is arra, hogyan lehet Erő-szellemként manifesztálódni. Mivel Obi tatooine-i száműzetése során évekig kapcsolatban állt korábbi mesterével, így csodálkoznánk, ha a sorozat készítői kihagynák Neesont a folytatásból.