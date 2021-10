Ellenük emelhetnek vádat Alec Baldwin halálos kimenetelű forgatása miatt

Megosztás Tweet



Vádat emelhetnek-e Alec Baldwin ellen, aki kellékfegyverrel megölte egy operatőrt és megsebesítette filmje rendezőjét? A szakértők szerint producerként nagyobb a felelőssége, mint színészként, de nem csak ő lehet bűnös.

Tragédia történt Alec Baldwin legújabb filmjének forgatásán, ahol a 68 éves színész egy kellékfegyverrel lőtt és eltalált két embert. Baldwinnak a csütörtöki forgatáson egy segédrendező biztonságosnak minősített fegyvert adott át, amelyről az asszisztens nem tudta, hogy éles lőszerrel van megtöltve.

A lövések következtében a 42 éves Halyna Hutchins operatőr halálos sebet kapott a mellkasába, a mögötte ülő 48 éves Joel Souza rendezőt pedig a vállán érte lövés és kórházba kellett szállítani. Souza időközben már elhagyhatta a kórházat.

Továbbra sincs azonban magyarázat az amerikai westernfilm forgatásán történt tragédiára, az eddigi hírek szerint a színész kezébe egy asszisztens adta a fegyvert, amit előtte a fegyvermester is látott, ellenőrzött, mégis éles lőszer volt benne, nem pedig vaktöltény. Nem érti senki, hogy miért volt a forgatáson éles lőszer. Egyelőre nincs gyanúsított sem.

A legtöbbek által feltett kérdés az, hogy vádat emelhetnek-e a színész, Alec Baldwin ellen? Az USA Todaynek nyilatkozó szakértő szerint a balesettel kapcsolatos nyomozás még nincs abban a szakaszában, hogy vádemeléssel kapcsolatos kérdésekre biztosan lehessen válaszolni, de van néhány eshetőség, amivel lehet számolni.

Baldwin ellen vádat emelhetnek

Neama Rahmani, egykori szövetségi ügyész szerint Alec Baldwin színészként is felelősségre vonható, amennyiben bizonyítékok kerülnek elő arról, hogy felelőtlenül viselkedett a nála lévő fegyverrel, úgy, hogy tudatában volt a kockázatnak. Eben az esetben gondatlanságból elkövetett bűncselekmény miatt emelhetnének ellene vádat. Egy kellékfegyver is tud ugyanis sebesülést okozni, akár vaktölténnyel is, ha azt közelről sütik el. Ha például Baldwin bizonyíthatóan túl közel állt ahhoz, aki felé elsütötte a fegyvert, akkor felelősnek tekinthető.

A színész ellen továbbá akkor is vád emelhető, ha tudta volna, hogy éles lőszer van a fegyverben, ezt azonban Baldwin tagadja. Gyilkosság vád azonban egészen biztosan kizárható, hiszen ahhoz gyilkossági szándék kell, mely itt nem bizonyítható.

Alec Baldwin amerikai színész telefonál az új-mexikói Santa Fe közelében tartott filmforgatáson 2021. október 21-én, miután egy kellékfegyverrel agyonlőtte a vezetőoperatőrt, a rendezőt pedig megsebesítette. A westernfilmnek a színész főszereplője és producere volt.

A filmsztárnak produceri minőségben már komolyabb vádakkal kell majd szembenéznie. A törvények szerint a film producere egyetemlegesen felel mindenért, ami a munka során történik. Baldwin pedig nem csak egyik producere a készülő alkotásnak, hanem ún. executive producer, vagyis egyfajta főgyártásvezető. Ő tehát nem csak a végzetes hiba elkövetéséért vonható felelősségre, hanem azért is, ha netán alkalmatlan embert vettek volna fel, mondjuk kellékesnek. Így akár 18 hónapra is rács mögé kerülhet.

Az, hogy a film alacsony költségvetésű volt, ebben a konkrét esetben ahhoz vezethetett, hogy a szükséges óvintézkedéseket és előírások betartását kevésbé vették komolyan. Mindemellett hozzácsapható, hogy a stábtagoknak nem béreltek a forgatás helyszínéhez közel hotelszobát, így 80 kilométert kellett naponta vezetniük, mely kimerültséghez, ami pedig figyelmetlenséghez vezethetett. Ezekben a producer, ez esetben Baldwin felelősségre vonható.

Súlyos gondatlanságból elkövetett emberölés lehet a vád

Mint ismeretes, éles lőszerrel volt megtöltve Alec Baldwin kellékfegyvere, amellyel a halálos lövéseket leadta filmjének új-mexikói forgatásán. Az aki a fegyverbe tette az éles lőszert, súlyos gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolható. A nyomozás többek között az ő személyazonosságát szeretné felderíteni, valamint, hogy milyen típusú lőszerről is van pontosan szó.

A szakértők továbbá a filmes vállalat és a kellékmenedzser felelősségét is firtatják, és vélhetően büntetőeljárás alá is vonják majd őket.

Az bizonyos, hogy valaki a munkájában a legalapvetőbb módon tekinthető hanyagnak, hiszen nem ellenőrizte, hogy a fegyver éles-e avagy sem. Itt fennáll a hanyagság. Vélhetően Baldwin, a színész, Baldwin, a rendező, a produkciós cég és a kellékmenedzser után folyik majd a nyomozás.

- nyilatkozta a személyi sérülésekre specializálódott ügyvéd, Miguel Custodio a The Wrap magazinnak.

Egyelőre nem történt letartóztatás, ez azonban csak idő kérdése, a napvilágot látott információk szerint ugyanis a forgatáson egymást érték a szabálytalanságok. Néhány órával a tragédia előtt a stáb hat tagja mondott fel a rossz munkakörülmények miatt. A Times értesülései szerint a baleset előtt már háromszor elsültek a kellékfegyverek, a kellékekért felelős szakember, aki ezelőtt csak egy filmen dolgozott ebben a munkakörben, mégsem cserélte le a fegyvert.

Alec Baldwin mindenben együttműködik a nyomozókkal

A 63 éves hollywoodi sztárt megviselték az események. A történtekre a színész egy rövid közleményben reagált. Részvétét fejezte ki az áldozat hozzátartozóinak, és együttműködéséről biztosította a rendőrséget.

„Nincsenek szavak, amelyekkel ki tudnám fejezni szomorúságomat a tragédia kapcsán, amelyben egy anya, egy feleség és egy mélyen elismert kolléga vesztette életét. Teljes mértékben együttműködök a hatóságokkal”

- írta a közösségi médiában közzétett bejegyzésében a színész.

Nem először végződött tragédiával filmforgatás. Bruce Lee színész fia, Brandon Lee 1993-ban, a Holló című film forgatásán szerzett halálos sebet egy kellékfegyverbe beszorult lövedékdarabtól. 1984-ben pedig Jon-Erik Hexum végzett saját magával, amikor orosz-rulettet játszott az egyik sorozat felvételén.