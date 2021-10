Adele Céline Dion DNS-ét őrizgeti egy keretben

Megosztás Tweet



A 33 éves popsztár hatalmas rajongója a legendás énekesnőnek.

A Vogue e havi sztárja, a friss albummal jelentkező Adele, aki 45 kilótól megszabadulva pózolt a magazin címlapján, majd a sorozatot folytatva, brit ételeket kóstolt videóban, amiben azt is elárulta, melyik a kedvenc, egyáltalán nem diétás fogása, ami miatt minden héten becsábul a gyorsétteremláncba.

Ezt követte a Vogue népszerű „73 kérdés” című rovata, aminek kapcsán az énekesnő otthonába is bepillantást nyerhettünk. Adele az interjúban vallotta be, hogy van egy igazán bizarr relikviája a My Heart Will Go On énekesnőjétől, amit a tudta nélkül sikerült megszerezni – írja a PageSix.

Jó barátom James Corden, aki a Carpool Karaoke műsorában vendégül látta Céline-t, tudta, milyen nagy rajongója vagyok, ezért rávette Dion-t, hogy a rágóját köpje egy darab papírra és írja alá. James bekeretezte és odaadta nekem. Ez a legértékesebb tulajdonom!

– mesélte kuncogva Adele, aki azt is elárulta, hogy a My Heart Will Go On című szám az a dal, amit az élete során a legtöbbször feldolgozott.

Adele még az énekesnő 2018-as Las Vegas-i koncertjén is részt vett, nem sokkal azután, hogy Céline felépült a hosszú ideje húzódó influenzás betegségből.

Nagyon sok fellépésemet le kellett mondanom, de elmondhatatlanul nagy öröm számomra, hogy Adele eltudott jönni az egyikre. Annyira szeretem őt!

– írta a 2018-ban Instagramra feltöltött fotója mellé a most 53 éves popénekesnő.

Adele egyébként nem csak új dalával került fel a magazinok hasábjaira, hanem szerelmi életével is. 2019-ben szakított férjével Simon Christopher Koneckivel, akitől kisfia, Angelo született, a válásukat idén márciusban mondta ki a bíróság. Két hónappal később pedig a sportügynök Rich Paul társaságában kapták lencsevégre többször is, kapcsolatukat végül szeptemberben egy közös fotóval erősítették meg.