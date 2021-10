A világhírű szupermodell, akinek nem sikerült a méltóságteljes öregedés

Megosztás Tweet



Felismerhetetlenné deformálódott Linda Evangelista – írja a Hollywood Reporter.

Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Helena Christensen és Donatella Versace (Fotó: Getty Images/Jacopo Raule)

Nehéz dolog az öregedés, főleg, ha valaki gyönyörű külsejével kereste a kenyerét egész életében. Az 1980-as és az 1990-es években aranykorukat élték a szupermodellek. Akkoriban olyan nők uralták a magazinok címlapjait és a kifutókat, mint Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Eva Herzigova vagy Elle Macpherson.

A modellek sorából azonban kilóg Linda Evangelista, aki kortársaitól eltérően, nehezen viselte a testén az öregedés jeleit, ezért kés alá feküdt és ez megpecsételte élete hátralevő részét.

Linda évek óta bujkál a kamerák elől a félresikerült kezelés miatt, ami elmondása szerint, egy zsírfagyasztásos eljárás volt, de nem számolt az egyik ritka mellékhatással, ami az ő esetében a zsírsejtek elszaporodását jelentette. A most 56 éves egykori modell ma szó szerint felismerhetetlenné vált eldeformálódott vonásaival, amit ő maga ismert be nemrég a közösségi médiában.

Két iszonytató fájdalmakkal járó korrekciós műtétet is elvégeztek rajtam, de hasztalan. Úgy maradtam, ahogy a média is megírta: felismerhetetlenül.

Linda nemcsak a külsejét, de karrierjét is elvesztette, míg a szintén ötvenes éveikben járó kolléganői a mai napig tündökölnek a kifutón és az újságok hasábjain. Ezek a nők nemcsak milliók bálványaivá váltak, de példaképpé is az elkövetkező generációk számára.

Az első szupermodellek története

Egy névjegykártya, egy portfólió és máris kézben a reklámszerződés – annak idején állítólag ilyen egyszerű volt szupermodellé válni. Egyeseknek sikerült is: többek között Cindy Crawford, Claudia Schiffer és Eva Herzigova is valahogy így kezdte. Nekik ugyanis sikerült, ők voltak az elsők, akik népszerűvé is tették ezt a szakmát az 1980-as és 1990-es években.

Cindy Crawford

Talán a legismertebb az 1966-ban született Cindy Crawford. Évekig a Coca Cola üdítőital reklámarca volt, védjegyévé vált az ajka fölött látható anyajegy. Nagyon fiatalon, 16 éves korában fedezte fel egy fotós, amikor éppen a kukoricaföldeken dolgozott. A képnek jó visszhangja volt és Cindy úgy döntött, hogy modellként dolgozik tovább. Persze nemcsak szép, hanem okos is volt, és vegyészmérnöknek tanult az egyetemen, később azonban inkább a modellkedést választotta. Az igazi karrier New Yorkban indult el számára 1986-ban. Cindy arcán a kis anyajeggyel különlegesnek számított. Hamarosan a legkeresettebb modell lett az USA-ban. Két éven belül a legnagyobb divattervezők dolgoztatták, divatmagazinok címlapjain pózolt. 1988-ban Cindy lefotóztatta magát Hugh Hefner Playboy magazinjában. Később nagyon jó üzleti érzékkel fürdőruhanaptárakat, fitneszvideókat adott ki. Különféle befektetések és sikeres reklámszerződések gyarapították a vagyonát. És mindemellett Richard Gere felesége volt, majd 1998-ban hozzáment Rande Gerberhez, akitől két gyermeke született.

Claudia Schiffer

Közel hasonló népszerűségnek örvendett akkoriban a német származású, 1970-ben született Claudia Schiffer is. Őt 1987-ben, 17 évesen fedezte fel és ajánlott neki szerződést egy diszkóban egy divatügynökség vezetője. Az 1990-es évek elején a Guess divatmárka reklámkampányában szerepelt, majd egy kozmetikai cég, a Revlon reklámarca lett. 1993-ban ismerkedett meg David Copperfielddel, akivel 1999-ben szakított. Szakításuk után Tim Jefferieszel kezdett kapcsolatot, aki több sikeres befektetéssel is gyarapította a vagyonát. 2002-ben ment férjhez a filmproducer Matthew Vaughnhoz. Három gyermeke született: Caspar, Clemetine és Cosima Violet. A modellkedés mellett Claudia filmezéssel is próbálkozott, legutóbb az Igazából szerelem című vígjátékban tűnt fel néhány perc erejéig.

Linda Evangelista

A kanadai származású, 1965-ben született Linda már 12 éves korában modell akart lenni. Sikerült is neki, New Yorkban és Párizsban építette karrierjét. Szerepelt George Michael néhány videoklipjében. Ő az a modell, aki egy interjúban azt mondta, hogy “We don’t wake up for less than $10,000 a day”, vagyis hogy ő fel sem kel napi 10 ezer dollárnál kevesebbért. Amikor fiús frizurát vágatott magának, először törölték a kifutókról, majd pár hónap múlva új divatot teremtve pózolt a magazinok címlapján. Éveken keresztül különböző kozmetikai cégek reklámarca volt, de számára ez már csak a múlt.

Eva Herzigova

Az 1973-ban született cseh modell és színésznő szülei állítólag fontosnak tartották a kemény munkát és az állhatatosságot, ezért szorgalmazták a lányukat, hogy más munkát is vállaljon, ha esetleg a modellkedés mégsem válik be. De Evát keményfából faragták, és megállta a helyét a szakmában. Modellpályafutását 16 évesen, egy prágai szépségverseny megnyerésével kezdte. Hat hónappal később már Párizsban dolgozott, egyre népszerűbb lett. Különböző kampányok és reklámok arca lett, a ’90-es évek Marilyn Monroe-jának kiáltották ki. A címlapok mellett filmekben is szerepelt.

Naomi Campbell

Már a felfedezése után, 15 évesen bekerült a neve a modellszakma legjobbjai közé az 1970-ben született, brit Naomi Campbellnek. De a külseje mellett a magánélete is nagy port kavart a médiában, ugyanis többek között olyan ismert férfiakkal volt kapcsolata, mint például Mike Tyson vagy Robert De Niro. Emellett az agresszív természete is nyomot hagyott az emberek emlékezetében. Naomi első nyilvános szereplésére 1978-ban volt, egy videoklipben, ami Bob Marley Is This Love című dalához készült. Modellként 1986-ban fedezte fel egy modellügynökség vezetője, amint épp a londoni Covent Gardenben nézelődött. Szinte azonnal címlapra került. Neves divattervezők ruháit mutatta be a kifutókon, majd 1987 decemberében már a brit Vogue divatlap címlapján szerepelt: ő volt a magazin első fekete címlaplánya 1966 óta. 1988 augusztusában pedig ő lehetett az első fekete bőrű modell, aki megjelent a francia Vogue címlapján.

A ’90-es években is dübörgött a karrierje, divatbemutatókon, címlapokon és videoklipekben szerepelt. Híressé vált esése a kifutón Vivienne Westwood magastalpú platformcipőiben. Mégis a sikerei ellenére az ügynöksége kirúgta Naomit. Ezt azzal indokolták, hogy szerintük „nincs az a pénz vagy presztízs, amely tovább igazolhatná azt a bánásmódot”, amelyet Campbell a személyzettel és az ügyfelekkel szemben tanúsít. Mint mondták, Naomi „manipulatív, cselszövő, durva és lehetetlen”.

Könyvvel, zenei albummal és színészkedéssel is próbálkozott a szupermodell – kevés sikerrel. Sikeresebbek voltak befektetései, valamint saját illatot is a piacra dobott. Modellként a mai napig keresett maradt.

Elle Macpherson

Az 1964-ben született ausztrál fotómodell, színésznő és üzletasszony „The Body”, vagyis „A Test” becenéven vált ismertté. A többiekhez képest későn fedezték fel: már egy éve járt a jogi karra, amikor Aspenben nyaralása alkalmával kiszúrták. A karrierje 1982-ben kezdődött el, amikor először címlapra került. Becenevét többek között sportos testalkatának, illetve egy sportmagazin címlapszerepének köszönheti. 1995-ben a People Magazine 50 legszebb emberei között is szerepelt. És ha eddig kétségeink voltak, ne legyenek: valóban ő szerepelt 1999-ben a Jóbarátok című sorozat öt epizódjában mint Joey lakótársa, Janine Lacroix.