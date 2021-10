Sarah Jessica Parker legújabb szettjétől a frász töri ki az embereket

Megosztás Tweet



A színésznő jelenleg is forgatja a Szex és New York folytatását, de ezt a bizarr összeállítást egy rajongó sem tudja hová tenni.

Carrie Bradshaw stílusát nők millió utánozták, a dizájner ruhákhoz való érzéke pedig már-már legendás, a legutóbbi szettjével azonban nem sokan tudnak azonosulni. Parker rózsaszín mosogatókesztyűben, rózsaszín-fehér kockás otthonkában, fejkendőben, napszemüvegben és kék melegítőfelsőben telefonált New York utcáin – írta a Hollywood Life.

Kétség sem fér hozzá, hogy a színésznő éppen a sorozatát forgatta, hiszen mi más indokolná a szokatlan öltözéket, mindenesetre kíváncsian várjuk, miféle galibába keveredett megint mindenki kedvenc újságírója Carrie Bradshaw, hogy ilyen különleges összeállításban kellett kamerák elé állnia.

Nyár elején kezdődtek el az And Just Like That címre keresztelt széria felvételei New Yorkban, azóta pedig az internetet sebtiben elkapott lesifotók árasztották el forgatásról. Az egyik ilyen képen Sarah Jessica éppen egy lépcsőn ül egy sikkes farmeringben és mintás ruhában. Maga a ruha nem is lenne kifejezetten észbontó, azt a tényt leszámítva, hogy a népszerű amerikai pénztárcabarát márka, a Forever 21 egy hasonló szettel rukkolt elő, amit a rajongók szinte azonnal elkapkodtak a boltokból.