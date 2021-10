Hibátlan frizura evolúció – Jennifer Aniston nem tud mellélőni

Megosztás Tweet



A színésznő egy csokorba szedte, milyen hajkoronákkal hódított eddig.

Egy Jennifer Anistont kérek! Összeszámolni is nehéz lenne, hányan ültek be ilyen felkiáltással a fodrászaik székébe az elmúlt évtizedekben. Jennifer Aniston majdnem olyan híres mindig kifogástalan frizurája miatt, mint filmszerepei okán. Az elmúlt években majdnem 50 különböző fazont vonultatott fel, tökéletes kivitelben. A színésznő tépett frizurája a Jóbarátokban a mai napig ikonikusnak számít, sőt, a hajtrendek tekintetében, saját korszakot képvisel. Így hát nem is meglepő, hogy több évtizeddel később a színésznő épp saját frizurájának népszerűségét meglovagolva piacra dobta Lolavie nevű saját hajápoló kollekcióját.

Jennifer saját Instagram oldalán maga is beszállt a promóciós kampányba, és és egy galériában bemutatta saját hajevolúcióját.

"Válaszd ki a te karakteredet!"

- írta a képaláírásban Aniston, a rajongók saját választásai pedig azóta is özönlenek a poszt alatti komment szekcióban.

Aniston egyébként bevallottan, majdnem mindegyik fazonnal elégedett volt. Kivéve egyet, melyről korábban az Allure magazinnak nyilatkozott.

“Sosem szerettem a bubit. Mindig vágyakoztam utána, de amikor kész lett, csalódtam. A hajam nagyon göndör, természetes hullámaim vannak, így ha rövid a hajam, átmegy afroba, amit lehetetlen kezelni. Egyszerűen nem tudom, hogyan formázhatnám.”

– magyarázta a Jóbarátok sztárja.

Sokán nem is tudják egyébként, hogy a vállig érő, lépcsőzetesre nyírt, befelé szárított és szőke melírcsíkokkal megbolondított alkotásnak azonban Jessica Alba volt a tesztalanya, amikor elmondta, hogy 12 évesen ő is így hordta fürtjeit, és nagyon szerette. Ez az ikonikus vágás volt gyerekként élete első igazi frizurája, melyet Chris McMillian, Aniston fodrásznője alkotott, mely később ugye a "Rachel-fazonként" vonult be a történelembe.