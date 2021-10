„Megszakad a szívem az áldozat családjáért” – megszólalt Alec Baldwin

„Nincsenek szavak, amelyek kifejezhetnék a megdöbbenésemet és szomorúságomat a tragikus baleset kapcsán, amely kioltotta Halyna Hutchins életét, aki feleség, anya és mélyen tisztelt kollégánk volt” – írta Baldwin.

„Teljes mértékben együttműködöm a rendőrséggel, hogy tisztázzuk, hogyan történt a tragédia. Kapcsolatban állok (az áldozat) férjével, és felajánlottam támogatásomat a családjának” – tette hozzá a 63 éves színész.

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and

— AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021