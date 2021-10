Gyanús körülmények között kerültek elő Gabby Petito vőlegényének maradványai a mocsárból

Megosztás Tweet



Az FBI csütörtökön megerősítette, hogy a floridai nemzeti parkban a szülők által talált emberi maradványok Brian Laundrie holttestéhez tartoznak.

REMAINS IDENTIFIED: Skeletal remains found in a Florida nature reserve on Wednesday have been confirmed by the FBI to be those of Brian Laundrie. pic.twitter.com/ntUmd4F7yL — CBS Evening News (@CBSEveningNews) October 21, 2021

Szerda este több hetes eredménytelen kutatás után előkerült a meggyilkolt Gabby Petito vőlegényének néhány személyes tárgya, melyek mellett emberi maradványokat is találtak. Az FBI csütörtökön este pedig megerősítette, hogy a részleges emberi koponya, ahogyan azt már korábban is feltételezték, valóban Brian Laundrie-é.

A korábbi fogászati leletek alapján az igazságügyi szakértő egyértelműen megállapította, hogy Gabby Petito vőlegényére bukkantak rá a Carlton rezervátum egy eddig vízzel borított mocsaras részén. A szakértő továbbá azt is megállapította, hogy Laundrie több hete hunyt el, halálának körülményeiről egyelőre nincs információ.

A fordulat aztán következett be, hogy Brian Laundrie családja az otthonukhoz közeli, korábban eredménytelenül átkutatott Carlton rezervátum átfésülése után rábukkantak fiuk holmijára. A hivatalos kutatás egy hete fejeződött be a mocsaras természetvédelmi területen, Laundrie-ék azonban szerdán egy száraz fehér táskát és egy laptopot is megtaláltak, ami biztosan Briané volt. A nyomozásban már hetek óta segítségére volt az FBI-nak Laudrie apja is, aki fia gyakorta bejárt ösvényeit mutatta be a hatóságoknak. Az apa volt az, aki szerdán a Myakkahatchee Creek Nemzeti Park bejáratához közeli területre hívta az North Porti rendőröket és a nyomozókat.

LATEST: FBI confirms human remains along with personal items belonging to #BrianLaundrie found hours after his parents searched Florida park https://t.co/1MHsG2jjlK — Fox News (@FoxNews) October 20, 2021

Brian szülei egyelőre nem adnak interjút egy médiumnak sem, ügyvédjükön keresztül kérték, hogy mindenki tartsa tiszteletben azt, hogy a család most gyászol. Az NBC Newsnak nyilatkozott Gabby Petito szüleinek képviselője is, akik rajta keresztül csak annyit üzentek, hogy az idő nem megfelelő arra, hogy kommentálják az elmúlt két nap fejleményeit.

Hogy lehet, hogy épp Brian Laundrie szülei találtak rá fiukra egy hónapos sikertelen nyomozás után?

Ez a kérdés sokakat foglalkoztat, hiszen az FBI és a North Porti rendőrség nyomozói kutyákkal és búvárokkal együtt kutatták át a természetvédelmi terület minden szegletét, de a 33 napig tartó kutatás eredménytelenül zárult.

A jelenlegi információk szerint a szülők a rezervátumban lezárult sikertelen kutatás után úgy döntöttek, egyedül is folytatják fiuk keresését, majd gyakorlatilag nem messze a park bejáratától rá is bukkantak Brian személyes tárgyaira. A körülmények különösek gyanúsak, hiszen jól képzett tapasztalt nyomozókról beszélünk, akik drónokkal, szonárokkal felszerelve próbáltak Brian nyomára bukkanni. Az Independent cikke továbbá arra is rávilágít, hogy hiába volt víz alatt korábban a helyszín, a jól kiképzett kutyák kiszagolták volna a mocsárban lévő holttestet.

Miközben az FBI nem tartja kizártnak, hogy a szülők Brian eltűnése után is kommunikáltak valamilyen módon a fiukkal. Közben a Laundrie családra áradó gyűlölet kapcsán a North Porti rendőrség közleményükben reagáltak néhány Twitter-bejegyzésre, melyek azt feltételezik, hogy a szülők vitték a helyszínre fiuk táskáját és laptopját.

"Száz százalékig biztosak vagyunk benne, hogy Chris és Roberta Laundrie nem vittek magukkal semmit a Myakkahatchee Creek Nemzeti Parkba."

A rendőrség mindeközben abban bízik, hogy Brian megtalált laptopja ad valami támpontot ahhoz, hogy kiderüljön, mi történt valójában Gabby Petitóval.

Gabby eltűnését szeptember 11-én jelentették be szülei, miután augusztus vége óta nem adott magáról semmilyen életjelet. Az FBI szeptember 21-én hivatalosan is gyilkosságnak minősítette Gabby ügyét, miután egy wyomingi erdei kemping közelében igazoltan az ő holttestét találták meg. A halottkém múlt héten azt is megerősítette, hogy a fiatal influenszert megfojtották.

Mivel a vizsgálat lezárult, Petito holttestét elhamvasztották, urnáját pedig átadták a családnak, akik a Blue Pointban tartott temetésen korábban csupán egy üres urnától tudtak búcsút venni.

Miért gondolják azt, hogy Brian Loundrie-nak köze lehet menyasszonya halálához?

Mint kiderült, Gabby Petito és Brian Laundrie kapcsolata látszatboldogság volt. A pár, akinek Youtube és Instagram oldalait is százezrek követték, feltöltött tartalmaik szerint boldogok voltak és fülig szerelmesek, azonban azóta árnyaltabb a kép. Rendőrségi dokumentumok szerint augusztus 12-én Utah államban kihívták a rendőrséget a szóban forgó, hangosan vitatkozó párhoz, ahol állítólag Gabby sírva panaszolta el, hogy erőszakosan bánt vele a párja, bár feljelentés nem történt. A rendőrségi feljegyzésekből az is kiderült, hogy a 911-et tárcsázó szemtanú látta, ahogy Brian megüti a menyasszonyát, ezután hívott segítséget. Mindezek mellett a pár Insidernek nyilatkozó barátai szerint Gabby és Brian kapcsolatának sok mélysége és magaslata volt, és mindig drámáztak valamin, melynek fő oka Brian féltékeny természete volt.

Ráadásul Briant - ahogyan a rendőrség fogalmazott - szokatlan viselkedése miatt körözték, ugyanis párja hollétével kapcsolatban egyáltalán nem volt együttműködő sem a családdal, sem a hatóságokkal. Brian egyébként kedvese autójával utazott haza, és saját szüleinél húzta meg magát, majd szeptember 14-én kocsiba ült és a közeli 25 ezer hektáros mocsaras természetvédelmi területhez hajtott. Egészen október 20-ig nem találták a nyomát.