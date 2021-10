Gwyneth Paltrow még mindig a mézesheteit éli – mi lehet a titka?

Megosztás Tweet



A színésznő három éve ment újra férjhez, de nem is lehetne boldogabb.

Gwyneth Paltrow és férje, a Glee című sorozat egykori producere, Brad Falchuk a mai napig is úgy érzik, hogy kapcsolatuk még a nászutas fázisban jár - nyilatkozta Paltrow a People magazinnak.

Hálás vagyok a közöttünk lévő kémiáért, ami sok nehéz ponton át tud segíteni minket. Nagy szerencse, hogy őhozzá mentem.

A pár 2014-ben ismerkedett meg egymással, 2018-ban pedig kimondták az igent is, az összeköltözés azonban évekig váratott magára, ami valljuk be, nem éppen hétköznapi egy házaspár esetében. Talán éppen emiatt nem untak még egymásra, és van meg még a kezdeti tűz a szerelmesek között. A pár két évvel a lagzi után tavaly év elején végre összebútorozott, ez bevallásuk szerint épp kellő időt adott előző házasságból született gyerekeiknek ahhoz, hogy megszokják az új helyzetet.

Azonban nem csak külön töltött időben látja a színésznő házassága titkát.

Keményen dolgoztam, hogy az előző házasságom régi rossz szokásait levetkőzzem, ahogy a régóta fennálló intimitási problémáimon is, hogy a lehető legtöbbet hozzam ki a mostani házasságomból.

Ezek után vélhetően átértékelte a színésznő korábbi kijelentését, miszerint a szerelemben nincs nála szerencsétlenebb ember, utalva ezzel Brad Pittel, Ben Affleckkel és Chris Martinnal való kudarcba fulladó kapcsolatára.

A színésznőnek két csemetéje van előző házasságából, a 17 éves Apple és a 15 éves Moses, ahogy Bradnek is, Isabella és Brody azonban az édesanyjukkal élnek.

Ami szintén nem gyakori, hogy az ex és Gwyneth új férje is jól kijön egymással, ebbe a nagy szeretetbe pedig Chris Martin kedvesét, Dakota Johnson színésznőt is bevonták. Nem ritka, hogy a két pár, így együtt tölti a nagyobb ünnepeket. Paltrow bevallottan megszokta már, hogy ezt hallva sokak szemöldöke felszalad, de számukra ez kicsit sem furcsa, sőt, az ő esetükben ez a természetes.