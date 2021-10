Bruce Lee családja is reagált Alec Baldwin halálos lövésére

Megosztás Tweet



Halálos baleset történt Alec Baldwin amerikai színész westernfilmjének forgatásán. A tájékoztatás szerint a 68 éves színész egy, a forgatáson használt kellékfegyverrel lőtt, és eltalált két embert.

A 42 éves Halyna Hutchins operatőr halálos sebet kapott, a 48 éves Joel Souza rendezőt pedig kórházba kellett szállítani.

A hatóságok szerint még zajlik a vizsgálat, a forgatási munkálatokat megszakították. Juan Rios rendőrségi szóvivő szerint egyebek között azt vizsgálják, milyen lőszerrel volt megtöltve a kellékfegyver.

A színész eddig nem reagált a megkeresésekre.

A baleset csütörtökön történt a Rust című westernfilm forgatásán az új-mexikói Bonanza Creek farmon. Baldwin játssza a főszerepet a filmben, amelynek egyben producere is. A rendezést Joel Souza vállalta.

Az egész stábot lesújtotta a tragédia, őszinte részvétünket szeretnénk kifejezni Halyna családjának és szeretteinek. A stábnak pszichológus segít majd a szörnyű események feldolgozásában. A forgatást meghatározott időre leállítottuk, a helyi rendőrséggel teljes mértékben együttműködünk – tudatta a Rust című filmet gyártó produkciós cég a Deadline magazinnal.

A Santa Fe település seriffhivatalának közlése szerint Baldwint kihallgatták és elengedték. „Nem történt letartóztatás vagy vádemelés” – mondta a hivatal egyik tisztviselője.

Nem ez az első eset, hogy egy forgatáson használt fegyver halálos sérülést okoz. 1993-ban Bruce Lee fia, a szintén harcművész-filmsztár Brandon Lee forgatáson lelte halálát egy baleset miatt: vaktöltény helyett éles lövedékkel lőttek rá. A történtek a mai napig nem tisztázódtak. Bruce Lee lánya, Shannon Lee azóta Twitter-fiókot vezet testvére, Brandon nevében, melyen most a család reagált a legújabb tragédiára:

„Együttérzünk Halyna Hutchins családjával, Joel Souzával és mindazokkal, akik érintettek a szomorú balesetben. Soha senkinek nem szabadna kellékfegyver által meghalnia egy forgatáson. Pont.”

Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on “Rust”. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period. 💔 — Brandon Bruce Lee (@brandonblee) October 22, 2021

Dwayne Johnson színész nem sokkal a hír megjelenése után így kommentált:

„Nagyon sajnálom. Pihenj békében. A családnak sok erőt kívánok.”

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Halyna Hutchins (@halynahutchins) által megosztott bejegyzés

Piers Morgan újságíró, televíziós műsorvezető

„Hogyan történhetett ez meg?”

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

Pics: Jim Weber ⁦@thenewmexican⁩ pic.twitter.com/xrvcheLaCK — Piers Morgan (@piersmorgan) October 22, 2021

Joe Manganiello színész

„Hihetetlen tehetség és nagyszerű ember. Nem tudom elhinni, hogy ez manapság megtörténhet.”

I’m in shock. I was so lucky to have had Halyna Hutchins as my DP on Archenemy. An incredible talent & great person. I can’t believe this could happen in this day and age… gunfire from a prop gun could kill a crew member? What a horrible tragedy. My heart goes out to her family pic.twitter.com/W479ch56Js — JOE MANGANIELLO (@JoeManganiello) October 22, 2021

Patricia Arquette színésznő

„Mélyen együttérzek Halyna Hutchins családjával. Szívszorító veszteség.”

My heart goes out to Halyna Hutchins family. What a heartbreaking loss. Sending prayers to Joel Souza. I’m sure everyone is devastated. Alec Baldwin Fired Prop Gun That Killed DP and Wounded Director – Variety https://t.co/3apNSUokUb — Patricia Arquette (@PattyArquette) October 22, 2021

Elijah Wood színész

„Szörnyű és lesújtó hírek.”

Absolutely horrifying and devastating news about cinematographer, Halyna Hutchins. My heart goes out to her family. — Elijah Wood (@elijahwood) October 22, 2021

James Gunn forgatókönyvíró

„Imádkozom, hogy ilyen soha többé ne történhessen. Szívből sajnálom azokat, akik a mai tragédiában érintettek voltak.”

My greatest fear is that someone will be fatally hurt on one of my sets. I pray this will never happen. My heart goes out to all of those affected by the tragedy today on Rust, especially Halyna Hutchins & her family. — James Gunn (@JamesGunn) October 22, 2021

Debra Messing színésznő

„Imádkozom az érintettek családjaikért.”