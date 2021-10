Alec Baldwin lelőtte őket: Kiengedték a kórházból a rendezőt, az operatőr halálos sebet kapott

A találat Joel Souza rendező vállát érte, akit a lövések után azonnal kórházba szállítottak. A rendezőt ma kiengedték, további információkat állapotáról nem lehet tudni. A baleset helyszínéről Halyna Hutchins operatőrt lőtt gyomorsebekkel mentőhelikopter szállította az új-mexikói Albuquerque-ben lévő kórházba, aki röviddel ezután elhunyt.

Korábban szárnyra keltek hírek arra vonatkozóan, hogy a rendező állapota kritikus, ám ezt Frances Fisher, a film egyik szereplője cáfolta:

„A rendezőnk, Joel Souza már kijött a kórházból.”

Hi @shannonrwatts

Those quotes are incorrect. And our director Joel Souza is out of hospital.

I don’t subscribe to the daily beast so if that’s what they’re saying, they are wrong.

Will you please correct them? https://t.co/s8LdkLKf0N

— Frances Fisher (@Frances_Fisher) October 22, 2021