Adele fogyása ellenére, nem tud ellenállni ennek az egy ételnek

Megosztás Tweet



Az énekesnő legalább hetente egyszer beugrik egy helyi gyorsétterembe beszerezni a kedvenceit.

Adele 45 kilót fogyott az elmúlt két évben, de ez ugyebár nem újdonság! A most már karcsú 33 éves énekesnő azonban nem áldoz be mindent a diéta oltárán, a McDonald's menüjéről ugyanis képtelen lemondani. A brit Vogue-nak azt is elárulta, melyek a kedvenc fogásai a népszerű gyorsétteremlánc kínálatából – írja a New York Post.

Ha az utolsó vacsorámat kellene kiválasztanom, akkor is ezt enném. Egyszerűen nem telhet el úgy hét, hogy ne ugorjak be a McDonald'sba egy sült krumpliért csibefalatokkal és egy Big Mac-kel.

Az Easy On Me énekesnője egyébként nagyon szeret főzni, ezért gyakran fordul meg a konyhában annak ellenére, hogy nyilvánvalóan saját szakácsra is telne neki.

"18 évesen tanultam meg egyedül főzni. Elköltöztem otthonról és vittem mindenféle konyhai eszközt magammal. Persze akkor még zöldfülű voltam, úgyhogy Jamie Oliver egyszerű és gyors 30 perces receptjeit készítettem. Mondhatjuk, hogy ő tanította meg nekem a főzés alapjait."

Nemrég a rajongók legnagyobb örömére, végre megjelent az utánozhatatlan hangú brit énekesnő új 30 címet viselő lemezéről az első dal, az Easy On Me, ami minden várakozást felülmúlt.

Adele élete gyökeresen megváltozott az elmúlt években. 2019-ben szakított férjével Simon Christopher Koneckivel, akitől kisfia, Angelo született. Idén márciusban pedig végre a bíróság is kimondta a válást, és ezzel véget ért a majd két évig tartó huzavona. Ezután az énekesnő szerelmi élete került a címlapokra, miután komolyabb szálak kezdték el fűzni a sportügynök Rich

Paulhoz, amit aztán több hónapnyi hallgatás után, szeptemberben hivatalosan is megerősítettek.

A 15-szörös Grammy-győztes neve mostanában állandó vendég a magazinok hasábjain, legutóbb például alaposan kihúzta a gyufát, amikor egy interjúban 62 milliárd forinttal a zsebében szűkölködni kezdett.

Egy olyan házat, ami nekem Los Angelesben van, Londonban soha nem engedhetnék meg magamnak.

Felmerül a kérdés, hogy ekkora vagyonnal és további milliókkal a bankszámláján mégis milyen otthon az, amint nem engedhet meg magának hazájában? Való igaz a Buckingham-palota ára kissé borsosabb lenne és egyébként sem eladó…