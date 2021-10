A Másnaposok főszereplőjének gyerekei nem is sejtik, hogy apjuk színész

Megosztás Tweet



Zach Galifianakis eddig ügyesen titkolta fiai előtt, mivel is foglalkozik valójában.

Zach Galifianakis' kids have no idea he's in the raunchy R-rated comedy 'The Hangover' — because they think he's a librarian. https://t.co/XoZT1gBSyS — Entertainment Weekly (@EW) October 20, 2021

Zach Galifianakis, a Másnaposok kicsit lökött karakterének is hála, a vígjátékok állandó szereplőjévé lépett elő, még akkor is, ha neve nehezen kiejthető vagy megjegyezhető. Bár karrierje későn indult be igazán, ma már nem tud úgy kilépni az utcára, hogy ne rohamozzák meg a rajongók.

Az 52 éves színész azonban most új filmje, a Ron’s Gone Wrong premierjén elárulta, hogy a sztárság a magánéletében nem aktív tényező. Értette ezt úgy, hogy két fia például egyáltalán nem is tudja, hogy ő színészként dolgozik.

Fogalmuk sincs róla, azt hiszik, hogy egy könyvtárban vagyok asszisztens valahol.

Zack emellett azt is eldöntötte, hogy a Másnaposokról sem fog soha mesélni a gyerekeinek. Mindent le fog tagadni, ha a fiúk a filmről kérdezik őt. Itt lép majd közbe az internet, mint olyan, de ezzel a tényezővel jelenleg még számol Zack, akinek nagyobbik fia nyolc, a kisebbik, Rufus pedig ötéves.

A színész különösen figyel arra, hogy fiai ártatlanságát addig óvja, ameddig csak lehet.