Salma Hayek bombasztikus látványt nyújtott a mélyen dekoltált estélyijében

Lehet vitatkozni, hogy ki kapott nagyobb figyelmet a bemutatón, Salma tizennégy éves lánya Valentina, aki kiköpött mása édesapjának vagy maga a színésznő, akinek ruhája nem hagyott sokat a képzeletnek, annyira mélyen volt kivágva – írja a JustJared.

Hayek aranybéléses fekete estélyi ruhája egy Gucci darab, amit egy Tyler Ellis borítéktáskával és Nikos Koulis ékszerekkel dobott fel.

Az 55 éves, korát meghazudtoló színésznő, egyik főszereplője a november 4-én mozikba kerülő Eternals című mozinak, aminek premierjét a Dolby Színházban tartották Hollywoodban.

Salma korábban egy interjúban mesélte el, hogy ezt a szerepét soha nem fogja elfelejteni:

Erőt adott! És igazán meghatott! Pályafutásom elején azt mondták nekem, hogy ilyen velem sosem történik majd meg. Most azonban itt van egy mexikói származású színésznő... Nem csak a jelmez teszi, most jogot kaptunk arra, hogy mi is szuperhősök legyünk