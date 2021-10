Micsoda leleményesség! Fazékban csónakázott esküvőjére a jegyespár

Aishwarya, a menyasszony és vőlegénye, Akash nem volt hajlandó lemondani egybekelésük napját, ezért a lehető leggyorsabb és legleleményesebb megoldást választották – olvasható a The Guardian oldalán. A szerelmesek kölcsönkértek egy óriási főzőedényt, amivel szárazon eljuthattak az esküvő helyszínére. Az úton a szertartás fotósa és két férfi segítette a jegyeseket a sikeres átjutásban.

So this couple from Alappuzha district in Kerala used a large cooking vessel to wade through the flood water to get to their wedding venue. Even the wedding venue was flooded, but fortunately they managed to get married without missing the muhurtham time 🙂 pic.twitter.com/mqldzgKIkd

— Shilpa (@Shilpa1308) October 18, 2021