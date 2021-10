Kanye West két betűvel mindenhatóvá tette magát

Megosztás Tweet



A névváltoztatást hivatalosan is bejegyezték, már a zenész irataiban is az új adatok szerepelnek.

Kanye West hivatalosan is új életet kezdett, miután felesége, Kim Kardashian beadta válási papírokat. Ezt az új fejezet pedig tiszta lappal kezdi, már nem Kanye Westként, mivel nevet változtatott.

A SkyNews arról adott hírt, hogy a Kanye kérelmét elfogadta a Los Angeles-i bíróság, így már hivatalos papírjain is új neve szerepel: Ye.

„A Ye a leggyakoribb szó a Bibliában, ugyanis a Ye Yout jelent. Így én vagyok te, én vagyok mi, mi vagyunk mi. A Kanyeből indul ki, ami egyetlent jelent, így jött a Ye, ami tükrözi a jót, a rosszat, a zavartat - szóval mindent. Ez inkább tükrözi azt, hogy kik vagyunk” – magyarázta új nevéhez való ragaszkodását Kanye West.

A rapper már évek óta hivatkozik magára ezen a néven, 2018-ban kiadott albumán is a Ye cím szerepel. Arról egyelőre nincs információ, hogy Ye új neve hatással lesz-e gyermekei, valamint volt felesége jelenlegi vezetéknevére.

Exét, Kim Kardashinat már megkérte (mert erre nem kötelezheti), hogy ő maga is törölje nevéből a West családnevet, Kim azonban nem kívánja sem maga, sem négy közös gyermekük nevét megváltoztatni. Kim idén januárban adta be a válási papírokat, a jogi huzavona pedig a mai napig is tart. Az egykori sztárpár összvagyona 2,1 milliárd dollár a Forbes szerint, melyet nem lesz nehéz szétosztani, esküvőjük előtt ugyanis házassági szerződést kötöttek, kapcsolatuk alatt életre hívott cégeiket pedig nem közösen tulajdonolják, ami a fejlemények fényében jó döntésnek bizonyult.

A rapper egyébként nem csak névváltoztatásával került címlapokra, egymás után készülnek róla a bizarr fotók, két napja Velencében, később pedig New Yorkban nézett ki úgy, akár egy horrorfilm szereplője - írja a TMZ. Kanyet, azaz most már csak Yet egy zöld színű protézis maszkot viselve kapták lencsevégre Olaszországban, ahol fellépet a Tiffany & Co ügyvezető alelnökének, Alexandre Arnault-nak esküvőjén. Visszatérve az Egyesült Államokba a JFK repülőtéren már egy másik hasonló maszkban rémisztette halálra az utasokat, ahol így nem keltett kiesebb feltűnést, mintha arcát vállalva vonult volna végig.