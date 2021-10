Erzsébet királynőt leöregezték, viccesen ki is kérte magának

Megosztás Tweet



A The Olide brit magazin idén Erzsébet királynőnek adta "Az év örege" címet, amit az uralkodó tiszteletteljesen elutasított.

Queen Elizabeth, 95, cheekily declines 'Oldie of the Year' award https://t.co/nBk6zL13TR pic.twitter.com/DUaYbPN4wm — Page Six (@PageSix) October 19, 2021

Erzsébet királynő idén áprilisban ünnepelte a 95. születésnapját, mellyel a The Oldie magazin szerint ki is érdemelte "Az év örege", Erzsébet esetében "Öreglánya" címet, azonban az uralkodó némi humorral fűszerezve arra kérte a szerkesztőket, adományozzák másnak ezt az elismerést, mivel ő bizony nem öreg - számolt be róla a Page Six.

"A királynő úgy vallja, hogy annyi idős vagy, amennyinek érzed magad, és úgy véli, így nem felel meg az önök kritériumainak, hogy elfogadhassa ezt a címet, reméli azonban, hogy találnak majd erre egy nála méltóbb jelöltet"

-tolmácsolta a királynő szavait a lapnak Erzsébet személyi titkára, Tom Laing-Baker.

A brit havilap a tinisztároktól hemzsegő sajtó helyett nyújt, úgymond "őszülő" alternatívát, valamint minden évben elegáns ceremóniákon ünneplik meg az általuk életre hívott Év örege-díj nyertesét, akik között az előző években olyan nevek szerepelnek, mint Eileen Atkins, Glenda Jackson, Peter Blake vagy David Hockney.

A királyi család egyik tagja, név szerint a királynő menye, Kamilla hercegné mindeközben elfogadta a magazin éves díjátadójára a meghívást, melyen olyan elismeréseket fog átadni, mint A legjobb kötőművész vagy A legremekebb öregember-díj.

A királyi pár 70. házassági évfordulójára készült portré (Fotó: MTI/EPA)

A The Oldie magazin nem először adta díját a királyi család egy tagjának, 2012-ben a királynő néhai férje, Fülöp herceg lett az Év hitvese, ami ő szívélyesen meg is köszönt.

"Nincs is erkölcsösebb módja annak, hogy valakit emlékeztessünk rá, hogy telik az idő, ráadásul egyre gyorsabban. Viszont örülök, hogy épp rám gondoltak."

A királynő és Fülöp volt az angol-brit monarchia évezredes történetének legidősebb uralkodói házaspárja, és a házasságban együtt töltött több mint 73 évük is példátlan a királyság fennállása óta. Fülöp csaknem pontosan két hónappal századik születésnapja előtt halt meg idén áprilisban Windsorban, a brit királyi család legősibb és legnagyobb rezidenciáján, akitől végső búcsút a windsori kastély Szent György-kápolnájában vettek.