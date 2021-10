Elmarad The Weeknd budapesti koncertje

Megosztás Tweet



Az énekes Twitter oldalán tájékoztatta a rajongóit.

Tour dates are moving and will commence in the summer 2022 pic.twitter.com/AgeWSy9k4d — The Weeknd (@theweeknd) October 18, 2021

Elhalasztotta After Hours nevű turnéját The Weeknd. Az énekes hétfőn posztolta ki közösségi oldalán, hogy valami grandiózusabbal szeretné meglepni a rajongóit, így a koncertsorozat 2022 januárja helyett, csak nyáron indul majd el. Emiatt a jövő novemberre tervezett budapesti fellépést is törölték.

"Szeretnék valami nagyobbat tenni értetek, viszont az arénák befogadóképességének korlátai és a további műsorigények miatt, stadionokra van szükség. Hamarosan jönnek az új turné dátumai."

Az énekes minden már jeggyel rendelkező rajongót megnyugtatott, miszerint a megváltott belépők automatikusan érvényesek lesznek az új dátumokra is. Az eredeti terv szerint 2022. november 4-én adott volna koncertet a Papp László Budapest Sportarénában. A 104 állomásból álló 2022-es sorozat a Live Nation szerint január 14-én indult volna a vancouveri Rogers Arénában, és többek között Chicago, Los Angeles, Miami, Madrid, Párizs, Berlin és Budapest után november 16-án fejeződött volna be a londoni O2 Arénában.

A 30 éves kanadai The Weeknd (eredeti neve Abel Makkonen Tesfaye) tavaly megjelent albumából, az After Hoursból már több mint félmillió példányt adtak el, mintegy kétmilliószor streamelték, ezzel 2020 harmadik legkeresettebb lemeze lett. A Spotifyon az After Hours a második leghallgatottabb album lett tavaly, a Blinding Lights pedig a legtöbbször streamelt szám.

The Weeknd ennek ellenére egyetlen jelölést sem kapott Grammy-díjra, amit nem csak ő maga bírált, a történtek értetlenséget váltottak ki az egész zeneiparban. Az Amerikai Zenei Díjakból tavaly novemberben mindenesetre hármat is besöpört, ő lett a legjobb férfi soul-R'nB énekes, az After Hours a legjobb album, és mindent megelőzött Heartless című dala is. A Blinding Hearts klipje az MTV Video Awardson lett az év zenés videója, egyben legjobb R&B-száma.

Az énekes nyáron jelentette be, hogy érkezik az After Hours lemezének folytatása, melyről augusztusban meg is jelent a "Take My Breath” című kislemeze. A zenész mostanában magánéletével kapcsolatosan is többször a címlapokra került, az amerikai lapok ugyanis összeboronálták Angelina Jolie színésznővel.

Brad Pitt exfeleségét a nála tizenöt évvel fiatalabb The Weeknd társaságában fotózták le többször is. A paparazzók először július elején szúrták ki a két hírességet a celebek által igencsak kedvelt Santa Monica-i Giorgio Baldi étteremben, majd pár héttel később egy exkluzív koncerten vettek részt közösen.

A rajongók kezdetben letudták egyszerű munkamegbeszélésnek a két sztár találkáit, ugyanis Jolie újabban a kamera másik oldalán, rendezőként jeleskedik, és köztudott, hogy a kanadai énekes a színpad mellett a filmes világban is szívesen kipróbálná magát, de a harmadik randevújuk után, többekben felütötte a fejét a kétség.