Ryan Reynolds korai nyugdíjba vonul, a felesége jól oda is szúrt neki

A Deadpool sztárja mindenkit meglepett a bejelentéssel.

Ha bárki megkérdezné, ki Hollywood legszórakoztatóbb párja, gondolkodás nélkül mindenki rávágná, hogy Blake és Ryan. A szerelmesek előszeretettel viccelődnek egymás kárára, legyen szó évfordulóról, születésnapról vagy ez esetben visszavonulásról.

Ryan a minap Instagramon árulta el terveit a jövőt illetően, amihez természetesen fotó is járt, méghozzá legutoljára forgatott filmjéből a Spiritedből egy jelenetfotó, amiben Will Ferrel oldalán játszott – írja a The Blast.

Ezzel végeztem a Spirited forgatásával. Nem biztos, hogy három évvel ezelőtt is kész lettem volna igent mondani egy ilyen hatalmas kihívást jelentő filmre. Az éneklés, a tánc és lássuk be, a Will Ferrellel való munka valóra váltotta az álmaimat. Ez egy tökéletes alkalom arra, hogy egy időre visszavonuljak a filmezéstől.

A rajongók egy emberként jajdultak fel, hiszen senki nem tudja meddig tart majd a színész alkotói szabadsága és mit jelent a szünet Reynolds következő filmjeire való tekintettel, hiszen két nagy mozinak a folytatása is terítéken van, méghozzá a Deadpool harmadik része, valamint a nemrég bemutatott Free Guy második etapja.

Hollywoodi hírességek sora kommentelt a színész posztja alá, de mind közül a legviccesebbet Blake Livelynak köszönhetjük, aki jó feleségként a következőket fűzte férje bejelentéséhez:

Michael Caine előbb megtette

– utalt a színésznő a legendás 88 éves színészre, akiről pár napja kezdték el pletykálni, hogy korára való tekintettel idejét érzi a visszavonulásnak. A valóságtól azonban messze áll Caine nyugdíjazási híre, a Vén rókák sztárja ugyanis határozottan megcáfolta a róla terjedő téves információkat.