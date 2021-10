Mel Gibsonnal jön a John Wick előzménysorozat

Megosztás Tweet



A háromrészes produkció a bérgyilkosok hoteljéről szól majd az 1970-es években.

Mel Gibson az első színész, akit hivatalosan is felkértek arra az előzménysorozatra, amely a John Wick-filmekben megismert Continentalról, a bérgyilkosok hoteljéről szól. A John Wick-trilógia eddig csaknem 600 millió dolláros (186 milliárd forintos) jegybevételt hozott világszerte. A negyedik epizódot éppen most forgatják Németországban, Franciaországban és Japánban Keanu Reeves főszereplésével, így aztán már 2018-ban megkezdődtek a tévés verzió előkészületei.

A Lionsgate Televízió által megrendelt háromrészes produkció a hetvenes évekbeli ifjú Winston Scott szemszögéből mutatja be a Continental történetét, tehát nagyjából negyven évvel a Keanu Reeves-féle mozik cselekménye előtt játszódik. Winston veszélyes utat jár be a New York-i alvilágban, hogy megszerezze az ikonikus szállodát, a világ legveszélyesebb bűnözőinek találkozóhelyét. Gibson egy Cormac nevű karaktert alakít majd, de ennél többen nem árult el a stúdió, ahogy azt sem tudja, ki kapja majd Scottot, akit a filmekben Ian McShane formált meg.

Ian McShane és Keanu Reeves visszatérésére sem érdemes azonban számolni a sorozatban, McShane maximum szinkronizálási felkérésre számít, míg Reeves producerként működhet majd közre a minisorozatban.

Gibson a The Sullivans című ausztrál tévésorozatban mutatkozott be a közönségnek. A széria alatt forgatta George Millerrel a Mad Maxet, majd Peter Weir Gallipoli és A veszélyes élet éve című filmjeit. Hollywoodban a Halálos fegyver-sorozattal futott be, két Oscar-díját pedig A rettenthetetlen című filmért kapta rendezőkét és producerként 1996-ban. Az ausztrál színész most több, mint 15 év után tér vissza a sorozatokhoz, legutóbb a 2004-ben debütáló Rém rendetlen család című szériában tűnt fel, amit producerként is jegyzett. A színészt legutóbb A dagadék című filmben láthattuk a Mikulásként, a Stu című filmje forgatását pedig nemrégiben fejezte be, melyben Mark Wahlberggel együtt játszik - írja a The Hollywood Reporter.

