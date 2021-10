Életre szóló élményt szerzett rajongójának a világhírű popsztár

Megosztás Tweet



Épp a Grammy-díjas énekes dalát énekelte egy nő az utcán, amikor tényleg odalépett hozzá John Legend.

John Legend és felesége, Chrissy Teigen épp Boston belvárosában sétáltak, amikor ismerős dallamok csapták meg a fülüket. Egy utcazenész, név szerint Radha Rao, aki régóta tart rögtönzött koncerteket a városban a piac mellett, épp rázendített Legend "All of Me" című slágerére, amit felesége inspirált.

Épp a két órás szettemet adtam elő, aminek egyértelműen az All of Me a legnépszerűbb dala. Nagyszerűbben pedig nem is időzíthettem volna, hiszen amikor belekezdtem, egy Johnra nagyon hasonlító férfit szúrtam ki, maszkkal az arcán

Radha alig hitt a szemének, de folytatta az előadását, mert meg akarta mutatni példaképének tehetségét, és hogy mennyire tiszteli munkásságát. John végighallgatta az előadást, majd odament rajongójához, hogy gratuláljon neki, de az ölelés sem maradt el, és akkor még nem is említettük a vélhetően busás borravalót - írja a People magazin.

"Nagyon köszönöm, hogy eljátszottad a dalom"

- mondta neki többek között Legend.

A sztárpárral volt egyébként két gyermekük is, az ötéves Luna és a hároméves Miles is.