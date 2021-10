Angelina Jolie és Brad Pitt 15 éves lánya tündökölt a premieren

Megosztás Tweet



A 15 éves Shiloh mindenkit magával ragadott a Marvel-film bemutatóján.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Entertainment Tonight (@entertainmenttonight) által megosztott bejegyzés

Ritkán látni, hogy Angelina majd kicsattan a boldogságtól, de legújabb filmje, az Eternals premierjére gyermekei körében érkezett a bemutatóra, ami meg is látszott a színésznőn.

Mivel ritkán látni így együtt a családot, kifejezetten nagy visszhangot keltett Jolie lányával, Shiloh-val, az ikrekkel, Knoxszal és Vivienne-nel, Maddox-val és Zaharával az oldalán – írja a USA Today.

Shiloh elegáns vajszínű ruhájában és feltűzött hajával igazán bájosan festett a kamerák előtt. Az elbűvölő megjelenést egyértelműen édesanyjától örökölte, aki szintén lélegzetelállító látványt nyújtott Marvel-mozi premierjén.

Angelina Jolie amerikai színésznő az Örökkévalók (Eternals) című filmjének bemutatóján a Los Angeles-i El Capitan Színházban 2021. október 18-án.

MTI/EPA/Carloine Brehman

Ez akár annak is betudható, hogy a színésznőnek egyszerre két férfi is csapja a szelet, de legalábbis gyakran csípik el őket a lesifotósok randevúzás közben. Az egyik jelölt Angie exférje, Johnny Lee Miller, akivel kerek két évig alkottak egy párt 1997-es szakításukig. A lapok persze találgatnak, hogy mi lehet a két híresség között, de a legvalószínűbb, hogy a színésznőnek most jól jön egy régi jó barát erős válla, amin kisírhatja magát, megviselték ugyanis az elmúlt hónapok történései. A másik jelölt, korunk egyik legnépszerűbb énekese, a Jolie-nál tizenöt évvel fiatalabb The Weeknd, akinek társaságában szintén többször is kiszúrták a színésznőt az elmúlt hónapokban.

Az Oscar-díjas Chloe Zhao rendezésében készülő The Eternals új színt hoz majd a szuperhősfilmek világába. Az alkotás Jack Kirby képregénye alapján készül, amely az Örökkévalókról szól, olyan emberi lényekről, akik sokkal tovább élnek a földieknél és elképesztő képességekkel rendelkeznek. Egy földönkívüli faj hozta létre őket kísérletezéseik és az úgynevezett kozmikus energia felhasználásával. Közülük származik egyébként a Bosszúállók gonosza, Thanos is.

Az Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Kit Harington, Ma Dong-seok, Gemma Chan, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry és Haaz Sleiman főszereplésével készülő film november 4-én debütál a hazai mozikban.

A film erős női karaktereket vonultat fel, így aztán az ELLE magazin 2021 Women in Hollywood kiadásában Jolie-val, Hayekkel, Channel és Ridloffal készítettek interjút, amelyhez néhány pazar portré is készült a színésznőkről.