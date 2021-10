Visszatérne a Hókusz Pókusz gyerekszínésze a folytatásban

Megosztás Tweet



Az Allison karakterét alakító Vinessa Shaw szívesen forgatna ismét a régi stábbal.

Hocus Pocus Star Vinessa Shaw 'Would Love' to Return for the Highly Anticipated Disney+ Sequel https://t.co/AUodu5bh3J — People (@people) October 17, 2021

Lassan haladnak az előkészületek a folytatással kapcsolatosan, hiszen a Hókusz Pókusz második részét 2020 őszére ígérte a Disney, tavaly azonban bejelentették, hogy 2021-re csúszik a forgatás. Azonban némi jó hírrel is szolgáltak, Bette Midler megerősítette, hogy ő és Kathy Najimy is visszatérnek, sőt Sarah Jessica Parker is rábólintott, hogy csatlakozik a Sanders nővérekhez.

Egyelőre azonban nagy a csend a folytatás háza táján, nem tudni, hogy elkezdődött-e a projekt, melyhez most bejelentkezett az első film egyik gyerekszereplője, az Allison karakterét alakító Vinessa Shaw is.

Nem hallottam a forgatásról semmit. Tudom, ez annyira kétségbeejtő. Olyan szívesen szerepelnék a folytatásban. Nagyon jó móka lenne. Vélhetően most a történetszál újabb fiatalokat mutat be, de miért ne térhetnénk mind vissza, valamilyen módon?

- nyilatkozta az Entertainment Tonightnak a most 45 éves színésznő.

Vinessának ötlete is van a forgatókönyvhöz, szerinte Allison és Max 28 évvel a történtek után is egy párt alkotnak, de már nem Salemben élnek, hanem Kaliforniában. Viszont az ünnepekre hazamennek, hogy meglátogassák a szüleiket, így a Sanderson-nővérek ismételt felbukkanásának ezúttal tanúi lesznek.

A történet szerint, három fiatal lány véletlenül visszahozza a Sanderson nővéreket a mai Salembe, ezért rá kell jönniük, hogyan akadályozzák meg, hogy a gyermekéhes boszorkányok, újabb pusztítást végezzenek a világon, de a rajongók egybehangzó véleménye az, hogy Vinessa ötlete könnyedén beilleszthető lenne a sztoriba. Közeledve halloweenhez vélhetően a stúdió hamarosan nyilatkozik a filmmel kapcsolatosan, mivel eddig hivatalosan csak annyit tudni, hogy az alkotáshoz a Disney+ új rendezőt választott Anne Fletchert (Nász-ajánlat, 27 idegen igen) személyében.

Az 1993-ban debütáló családi moziban a Sean Murray által alakított Thackery Binx húzza ki a pácból Danit (Thora Birch) és Max Dennisont (Omri Katz), akik véletlenül felélesztik a boszorkány triót, a Sanderson nővéreket.

via GIPHY