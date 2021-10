Michael Caine nyugdíjba vonul - ő azonban nem tud róla

Megosztás Tweet



A 88 éves színészről egy interjú miatt terjedt el a pletyka.

Michael Caine brit színész (MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo)

Vagy csak tudta, de nem sejtette, ahogyan Sylvester Stallone az Oscárban? Nem, erről szó nincs, szokásos hollywoodi pletykáról van szó csupán, melyet egy nappal a hír elterjedése után maga Caine cáfolta Twitter oldalán, sőt a Varietynek is megerősítette, nem tervezi a visszavonulást.

Pénteken bombaként robbant a hír az amerikai sajtóban, hogy Michael Caine az angol színjátszás két Oscar-díjjal, Golden Globe-, BAFTA- és Emmy-díjjakkal kitüntetett színészkiválósága elérkezettnek látja az időt a nyugdíjazására.

Caine persze azért picit hibás a dologban, ugyanis korábban a BBC rádió Kermode and Mayo’s Film Review műsorában a Best Sellers című vígjátékáról így nyilatkozott:

Elég vicces, hogy ez lett az utolsó szerepem, de tényleg. Hisz két éve nem dolgoztam és a gerincemmel is problémák vannak, ami kihat a lábamra is, nem igazán tudok járni.

Ebből persze sokan arra következtettek, hogy Caine nem is vállal több munkát. Az igazság az azonban, hogy két forgatókönyvvel is megkeresték a 88 éves sztárt, így aztán a jövőben akad majd munkája, ha a pandémia idején lazíthatott is.

Ami a nyugdíjazást illeti, több mint 50 évig keltem hatkor, hogy forgatni induljak, és még nem dobtam ki az ébresztőórámat.

- nyilatkozta a színész a Varietynek, majd ezt Twitter oldalán is nyomatékosította.

"Nem vonultam vissza, de ezt sokan nem tudják."

A színész 1972-es budapesti látogatásán. Fotó: MTI/EPA

Eredeti nevén Maurice Joseph Micklewhite karrierjét egy apróhirdetésnek köszönheti, jelentkezve segédügyelő lett egy vidéki színháznál. Esetenként kisebb mellékszerepeket is kapott, és felvette a Michael Scott művésznevet, amelyet miután 1954-ben Londonba költözött meg kellett változtatnia, mert egyik kollégáját már így hívták. Ügynökével éppen az új néven törték a fejüket, amikor a Zendülés a Caine hadihajón című film plakátjára tévedt a szeme, és megszületett a fejében a Michael Caine művésznév.

A következő években több mint száz televíziós produkcióban tűnt fel, többek között a Zulu, Az Ipcress-ügyirat, a Temetés Berlinben és A millió dolláros agy című filmekben.

A skatulyából az Alfie drámai főszerepével sikerült kiszabadulnia és nemzetközi rivaldafénybe kerülnie, a nőbolond Alfie Elkind szerepéért Golden Globe- és Oscar-díjra is jelölték. A hetvenes évek elején kedvelt akciósztárrá nőtte ki magát, játszott Az olasz melóban 1969-ben, A mesterdetektívben Laurence Olivier oldalán 1972-ben, melyért másodszor jelölték Oscarra. 1976-ban újabb színészóriás, Sean Connery mellett bizonyított az Aki király akart lenni című kalandfilmben, majd Richard Attenborough A híd túl messze van című háborús drámájában. 1983-ban a Rita többet akar című filmben Oscar-díjra jelölték, és megkapta a Golden Globe-díjat.

Első Oscar-díját a legjobb mellékszereplő kategóriában Woody Allen Hannah és nővéreiben nyújtott alakításának köszönhette 1986-ban. A kilencvenes években sem volt kevésbé tevékeny, a Little Voice, Az Árvák hercege és A csendes amerikai című filmekben alkotott maradandót.

Ezután olyan kasszasikerek következtek, mint a Christopher Nolan rendezte A sötét lovag, az Eredet és A sötét lovag – Felemelkedés, valamint a Szemfényvesztők első és második rész, a Kingsman: A titkos szolgálat, a Vén rókák és a Tenet.

Gazdag pályafutása során több mint 130 filmben szerepelt. 2000-ben II. Erzsébet királynő lovaggá ütötte, a brit nemesek közé apja iránti tiszteletből Sir Michael Micklewhite néven vonult be.