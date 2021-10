Selena Gomez és a Coldplay új dala igazi szakítós ballada

Megosztás Tweet



Nagy sikert várnak a Let Somebody Go című számtól.

“Elengedni valakit” – így fordítható le a Coldplay és Selena Gomez vadonatúj közös felvétele, a Let Somebody Go, ami egy hamisítatlan szakítós számra sikeredett – írja a Hollywood Life.

A dalnak - kapaszkodjanak meg! - tíz (!) szerzője van. Felsorolni ugyan nem érdemes mindnyájukat, de fontos megjegyezni, hogy a zenekar énekesén, Chris Martinon kívül ott találunk egy régi ismert nevet: Max Martinét.

Chris és Max között nincs rokoni szál, a családnév azonosság a véletlen műve, amennyiben véletlennek lehet nevezni azt, hogy Max eredetileg Sandberg volna, és Svédországban született svédként az angol Chrisszel ellentétben. Max Martin "csak" olyan előadóknak írt világslágereket, mint Britney Spears, a Backstreet Boys, az NSync vagy éppen Avril Lavigne.

Az a tény, hogy a Coldplay is felkérte, hogy segítsen be, annyit jelent, hogy tarolni szeretnének. Ehhez a célhoz tökéletes választás Selena Gomez személye, aki szintén húzónév a csapatban. A 15-én megjelent lemez címe Music Of Spheres, és zenei producere szintén Max Martin.

A Coldplay pénteken jelentette be, hogy jövőre turnéra indulnak. A 30 előadásból álló koncertsorozat március 18-án kezdődik Costa Ricán, aztán Dominikán, Mexikóban, az Egyesült Államokban és több európai országban is fellép a banda, majd Brazíliában fejezi be a koncertezést.

Az együttes vállalta, hogy 2022-es világturnéja 50 százalékkal alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátással jár majd, mint 2016-os turnéja.

A brit rockbanda egy sor kezdeményezéssel csökkenti energiafelhasználását, egyebek mellett "szinte kizárólag" megújuló energiát használnak majd a fellépéseken. Az arénákba "kinetikus padlót" telepítenek, hogy a rajongók által a koncert alatt létrehozott energiát is hasznosítsák. Emellett amint a zenekar megérkezik, napelemeket helyeznek el a küzdőtéren, a színpadon és a szabadtéri stadionok más részein, hogy energiát termeljenek a koncert előtt. A hálózati áram szintén megújuló forrásokból származik majd.

Maga a színpad újrahasznosítható és fenntartható anyagokból, többek között bambuszból és újrahasznosított acélból épül. A turné útvonalát úgy tervezték meg, hogy a lehető legkevesebb repülőjáratot kelljen használni, és a zenekar felárat fizet a fenntarthatóbb légi üzemanyagért.