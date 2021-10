Fergeteges halloween dekor –TikTokon hódít a kertváros látványossága

Megosztás Tweet



Abban nem vagyunk biztosak, hogy a szomszédok ezután is köszönni fognak a tulajdonosnak.

Ha halloween, akkor Heidi Klum biztos, hogy a címlapokon végzi, hiszen az ünnep alkalmával mindig ő tartja a legnagyobb bulit és az ő jelmeze viszi rendszerint a prímet, bár idén, ahogy tavaly is elmarad az összejövetel. A német manökent ennek ellenére megérdemelten nevezik a Halloween királynőjének, de olyan dekorációja, amilyen a TikTokon terjedő kertvárosi háznak van, egészen biztos nincsen.

Sokat nem tudni a fényjáték megálmodójáról, két dolgot kivéve: imádja a halloweent, és nagy rajongója Britney Spearsnek. Miért mondjuk ezt? Mert teljes hangerőből üvölt a popénekenő Womanizer című slágere valamelyik bokor mögött elrejtett erősítőből, melyre összehangoltan váltják egymást a fények, nem beszélve a szöveget tátogó tökfiguráról. Az más kérdés, hogy viselik ezt a szomszédok...

Többet tud egyébként a ravasz technika, mint hinnénk, számos sláger van még a tarsolyában, köztük például a Baby One More Time is megy neki.

@charlieray30 Britney Spears Medley - 2021 Halloween Light Show - Baby One More Time ♬ original sound - Charlie Ray

Íme tehát a tanulság, nem kell neves maszkmesterekkel barátkoznunk, hogy aztán zombinak, vámpírnak, gorillának, egyiptomi istenségnek, vagy épp Jessica Rabbitnek maszkírozzanak át, elég egy jó kültéri dekoráció és máris milliókat érhetünk el a közösségi oldalon.