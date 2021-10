Már áprilisban megszületett, de a család még nem találkozott Macaulay Culkin fiával

Megosztás Tweet



Kieran Culkin, aki maga is kétgyermekes apuka, jó tanácsokkal sem szokta ellátni bátyját.

Idén tavasszal apuka lett mindenki Kevinje, Macaulay Culkin. Brenda Song színésznőtől született kisfia a Dakota Song Culkin nevet kapta, melynek fontos jelentése van az apuka számára, Macaulay 2008-ban elveszítette ugyanis a lánytestvérét, utána kapta elsőszülöttje a Dakota nevet -írja a Just Jared.

A piciről eddig a pár nem mutatott képet a rajongóknak, de van még valaki, aki már nagyon várja, hogy megismerhesse az új családtagot.

Kieran Culin Macaulay 39 éves öccse az Utódlás című sorozatának premierjén bevallotta, hogy még élőben nem találkozott unokaöccsével.

"Még igazából nem találkoztam vele, mert Kaliforniában élnek és itt van a pandémia és sok a munka"

- nyilatkozta, aki egyébként nyolc héttel ezelőtt maga is ismételten apuka lett. A színésznek és feleségének, Jazz Chartonnak már van egy kétéves lánya, Kinsey.

Kieran azt azért elárulta, hogy ahogy eddig, ezután sem fogja szülői jó tanácsokkal ellátni Macaulay-t. Mint mondta, a legjobb tanács, amit ő valaha kapott az, ha senkire nem hallgasson, majd maga kitapasztalja a dolgokat.

Macaulay és Kieran Culkin gyerekszínészként kezdték a karrierjüket, mindketten szerepeltek a karácsonyi klasszikusban, a Reszkessetek, betörőkben, melynek a Disney elkészítette az újabb feldolgozását.

A héten meg is érkezett az első előzetes a Home Sweet Home Alone címet viselő hatodik filmhez, melyben viszontláthatunk egy McCallister is. Na nem Kevint vagy Fullert, Buzz azonban visszatér!

Első pillanatra nem biztos, hogy mindenkinek feltűnik az előzetesből, de a szereposztás szerint a rendőrt Devin Ratray alakítja, aki gyerekként Macaulay Culkin, azaz Kevin bátyát, Buzz McCallistert személyesítette meg.

A Disney Plus-on november 12-én debütáló új rész főszereplője, Archie Yates lesz, akit korábban a Jojo Nyuszi című szatirikus vígjátékban láthattunk.