Clooney-ék nem hagyják kihunyni a parazsat - randijukon fotózták le a párt

Amalnak és George-nak ikergyermekeik mellett nem sok szabadideje van, de igyekeznek időt szakítani magukra is.

Amal Clooney looked stunning in a blue mini dress with long train for her latest date night with George Clooney https://t.co/TweMqoWtE3 pic.twitter.com/uCeyUByQYY — HollywoodLife (@HollywoodLife) October 14, 2021

Nem lehet egyszerű egy amerikai világsztárnak, ha hagyományos randevút akar megvalósítani, pláne a feleségével. Sok tipikus megoldás kiesik, főleg, ha el akarnak csendben vonulni. A nyilvános helyen való laza vacsora lehetősége például szinte teljesen kizárt.

Na, nem Clooney-éknál! George és Amal ugyanis fogta magát, kicsinosították magukat, és éhségüket a furcsa nevű One If By Land, Two If By Sea étteremben csillapították New Yorkban - írja a Hollywoodlife.

Mindketten hozták szokásos, lazán elegáns formájukat: a 60 éves George-on egy szürke zakó volt kigombolt fekete inggel, míg a 43 éves Amal egy egyszerű, de mégis sikkes, kék Stella McCartney-ruhában tipegett az utcán az étteremig.

George kifogástalan úriemberként nemcsak Amal karját tartotta, hanem annak ballonkabátját is.

A sztárpárt mostanában kifejezetten gyakorta látni, a pandémia utáni csendes hónapokat George számára felváltotta a vörös szőnyeges időszak, bemutatták ugyanis Ben Affleck főszereplésével készül rendezését, a The Tender Bart. Amal persze minden fontosabb eseményre elkíséri férjét, ahol olyan lehengerlő ruhákban mutatja meg karcsú alakját, mint az alábbi tollas estélyi: