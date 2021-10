„A hang” visszatért! Adele hat év után, új dallal jelentkezett

Megosztás Tweet



Az énekesnő elkészítette legújabb, szám szerint negyedik albumát.

A rajongók legnagyobb örömére, október 15-e hajnalban végre megjelent az utánozhatatlan hangú brit énekesnő új dala, az Easy On Me, ami minden várakozást felülmúlt. A videóklip mindössze néhány órája került fel a legnagyobb videómegosztó oldalra, a megtekintések száma pedig már most tizenötmillió felett jár. Az előrejelzések szerint, Adele akár új rekordot is felállíthat a YouTube történelmében – NY Post.

A 33 éves énekesnő a válásával való bánatát öntötte dalba, a szívszorító szöveg pedig sokaknak segíthet, akik Adele cipőjében járva, szintén elvesztették önmagukat.

Adele élete gyökeresen megváltozott az elmúlt években. 2019-ben szakított férjével Simon Christopher Koneckivel, akitől kisfia, Angelo született. Idén márciusban végre a bíróság is kimondta a válást, és ezzel véget ért a majd két évig tartó huzavona. Ez idő alatt az énekesnő lefogyott körülbelül 45 kilót és gőzerővel elkezdett dolgozni egy új albumon.

Az új külső és az új lemez mellé, új szerelem is dukált. Adele szívét a sportügynök Rich Paul rabolta el. A kettejükről készült lesifotók elárasztották az internetet az elmúlt hónapokban, de a hivatalos bejelentéssel egészen szeptember közepéig várt az énekesnő, aki nemrég a Vogue magazinnak adott interjújában mesélte el, hogy boldogabb, mint valaha.

Volt pár félresikerült randim, de most boldogabb vagyok, mint valaha. Rich és köztem minden olyan természetes és magától értetődő, mindketten a fellegekben járunk.

Adele azt is elárulta, hogy kisfiával maguk mögött hagyták London esős mindennapjait és Los Angelesbe tették át a székhelyüket. A Beverly Hillsben található hatalmas ház szomszédos telkére pedig Angelo édesapja költözött, hogy közel lehessen a gyermekéhez.