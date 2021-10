Videón a letaglózó pillanat, ami egy csapásra megváltoztatta Robin Willams életét

Megosztás Tweet



A színész Jamie Costa improvizációs jelenete régi sebeket tép fel. Megfilmesíti azokat a perceket, amikor Robin Williams megtudja, hogy előző este utoljára nevetett együtt barátjával, a túladagolásban meghalt John Belushival.

Robin Williams rajongóinak leesett az álla Jamie Costa minap posztolt videójától, melyben úgy utánozza a néhai komikust, hogy egy pillanatig az ember azt hiszi, tényleg Williamst látja és hallja.

A színész, aki egyébként is arról híres, hogy remekül utánozza Robint, kedden tette közzé Youtube- csatornáján "ROBIN Test Footage Scen" címmel azt az ötperces kisfilmet, mely miatt most sokan felvetették, hogy Jamie főszereplésével készülhetne egy Robin Williamsről szóló önéletrajzi film.

A klipet Jake Lewis rendezte, a jelenetben szereplő Costa Williamst alakítja, mégpedig az 1982-es Egy úr az űrből című sikersorozat forgatásán, míg a széria női főszereplőjét, Pam Dawbert, Sarah Murphree játssza.

A néhány perces jelenetben hirtelen megelevenedik Williams életének egyik legmeghatározóbb pillanata, mely vészcsengőként szólt anno Robin Williams fülében, és mely miatt közel húsz évre hátat fordított a kábítószereknek és az alkoholnak. Ez a kijózanító ébresztő pedig barátja, John Belushi halálának híre volt.

Belushi 1982. március 5-én halt meg drogtúladagolásban a Los Angeles-i Chateau Marmont hotelben, csupán 33 éves volt. Az előző este pedig Robin Williamsszel együtt bódultak el a kábítószertől.

A friss videó azt próbálja megmutatni, vélhetően több, az eseményeket alaposan feldolgozó önéletrajzi könyvek és dokumentumfilmek alapján, hogyan reagált Robin Williams barátja halálára. Csupán öt perc elég volt ahhoz, hogy az élettől kapott óriási pofonnal saját sorsa megpróbáljon két évtizeden át az árral szemben evezni, miközben így is a már ismert vég felé sodródott.

"John nem lehet halott, én vele voltam tegnap este!"

Robin Williams utolsó estéje John Belushial olyan sztori, ami már több önéletrajzírót megihletett, Dave Itzkoff sorait olvasva, aki Robin című könyvében libabőrt okozó részletességgel mesél az éjszakáról, nincs is miért csodálkoznunk azon, hogy forgatókönyvre és ezzel együtt filmvászonra kívánkozik a történet.

1982-őt írunk, és januárban nem más tesz látogatást az Egy úr az űrből forgatásán, mint John Belushi, akivel Robin évek óta jó barátságot ápolt. John óriási sikereket tudhatott magáénak Amerikában, bár hazánkban leginkább a Blues Brothers köpcöseként ismerik, melyet a poénok rekeszizmokat fárasztó sorozata mellett a nagyszerű zenészek tették felejthetetlenné. John a már említett Blues Brothers, az Animals House, a 22-es csapdája, a Szomszédok (Neighbors), majd a Steven Spelberg rendezte Meztelenek és bolondok című háborús komédiája után próbálta ismét sínre tenni filmes karrierjét és egy lehetséges új moziról jött tárgyalni, amikor beugrott Robinhoz.

Barátságukat a közös munka hozta, hiszen John, aki a 70-es években zenés show-műsoraival szerzett nevet magának, maga mellé hívta Robint vokálosnak, és tényleg nagy sikereket értek el Joe Cocker, a világsztár brit rockénekes imitálásával. Belushi persze magával vitte Robint az éjszakába, és sorra járták az akkori neves klubokat. Hasonló körökben mozogtak, ha kábítószerről volt szó.

Robin később úgy írta le Johnnal közös estéit, "mintha Dantéval turnézott volna, már ha Dante lenne James Brown".

Williams nehéz időszakot élt meg akkoriban, gyászolta az improvizáció tanárát, Harvey Lembecket, aki épp a sorozat forgatásán lett beteg, ami aztán el is vitte. De önmagával kapcsolatban is vívódott. A Popeye sikere után Az egy úr az űrből kezdett kifulladni és azon gondolkozott, hogy vajon "egy slágeres" siker-e az övé, ráadásul a Sunset Boulevardon sorakozó óriásplakátok mind azt harsogták a fülébe, hogy ő nem elég jó, vagy éppen délceg ahhoz, hogy egyszer ő kerüljön fel az egyikre.

John Belushi jelenléte azonban egy csapásra ki tudta rántani ebből a melankóliából, Robin odáig volt John tehetségéért és a karizmája is vonzotta, mint a mágnes. Meg is beszélték akkor, hogy hamarosan hosszabb időre is találkozhatnának.

Csak akkor még nem tudták, hogy a következő lesz az utolsó...

John Belushi március 4-én még mindig a Marmont hotel vendégszeretetét élvezte, ugyanis filmjével kapcsolatosan nem jutott dűlőre a Paramount stúdióval. Azon az estén is az On the Rox klubban vezette le a gőzt Robert De Niróval, akivel várták, hogy Robin Williams is letegye aznapra a lantot és velük lazítson.

Mire Williams csatlakozott a társasághoz, De Niro visszavonult a saját apartmanjába, elmondások szerint Cathy Evelyn Smith énekesnő jelenléte miatt, aki egyébként Robin Williamst is hamar elüldözte. Robin kényelmetlenül érezte magát a nő társaságában, s miután a kábítószertől bódult John játszott egy kicsit a gitárján, Williams jobbnak látta, ha inkább hazamegy akkori feleségéhez, Valerie Velardihoz.

John Belushit másnap a testőre holtan találta, túladagolásban hunyt el, amit a heroin és a kokain egy keveréke okozott nála.

Azon a reggelen Robin Williams mit sem sejtve, kissé elkésve érkezett az Egy úr az űrből forgatására, ahol mesélt kolléganőjének, Pamnek az előző éjszakáról, majd pár pillanattal később a stábhoz is elért a hír, amit épp Pam osztott meg barátjával az öltözőkocsiban. Robin első reakciója azt volt, hogy "John nem lehet halott, én vele voltam tegnap este"!

És ez az a jelenet, amit már nem kell elképzelnünk, mert Jamie Costa filmre vitte. Pam akkor barátian megfenyegette Robint, hogy ha ő is ugyanúgy fog járni függősége miatt, mint John, aki megtalálja, és ő vet véget Robin életének. Robin elmosolyodik, majd néhány pillanat múlva szinte magában mormolja, hogy ő bizony sosem fog így járni.

És Robin Williams közel húsz évig tartotta is magát ehhez a fogadalmához. Egészen 2005-ig, A nagy fehérség forgatásáig igyekezett józan maradni, amikor is ismét az alkohol rabjává vált. Elvonóra került, majd közel egy évtized után 2014-ben ismét segítséget kellett kérnie nehogy megint visszaessen.

Robin Williams 2014. augusztus 14-én önkezével vetett véget az életének. Azonban nem a depresszió vagy éppen kordában tartott függősége miatt tette ezt, özvegye, Susan szerint így próbálta visszavenni az irányítást az élete felett, ugyanis Robinnál Parkinson-kórt diagnosztizáltak és a Lewy bodies nevű demencia tünetei is jelentkeztek nála. Az utóbbi kórt az agysejtekben rendellenesen lerakódó, Lewy bodies elnevezésű fehérje okozza, mely károsítja az agyműködést: befolyásolhatja az emlékezetet, az ítélőképességet, a mozgást, a koncentrációt és a látást is.