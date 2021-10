Mintha szellemet látnánk – Elizabeth Debicki kiköpött Diana hercegné

Megosztás Tweet



Elizabeth-ben meg van Diana bája, kifinomultsága és eleganciája.

A brit királyi családról szóló Netflix sorozat, még azok figyelmét is azonnal lekötötte, akik egyébként nem nagy rajongói az uralkodóház tagjainak. A korona II. Erzsébet uralkodását követi nyomon időrendi sorrendben. Az Egyesült Királyságban nagy sajtóvisszhangja volt a sorozat negyedik évadának, amely Károly herceg és Diana hercegné viharos kapcsolatának a történetét dolgozza fel, de ahogy azt már a második széria után megtapasztalhattuk, a szereplőgárda újabb cserén megy keresztül az ötödik szezonra.

A negyedik etapig Olivia Colman alakította II. Erzsébet királynőt, Helena Bonham Carter Margit grófnét, Tobias Menzies Fülöp herceget, Josh O’Connor Károly herceget, Erin Doherty Anna hercegnőt, Emma Corin pedig Diana hercegnét.

Őket váltja most Imelda Staunton, aki az uralkodót személyesíti meg, Fülöp herceget Jonathan Pryce, Károlyt Dominic West és Dianat Elizabeth Debicki alakítja majd.

A nyár közepén kezdték el forgatni az ötödik évadot, ami az 1990-es évek elejét fogja feldolgozni, így várhatóan nagy hangsúlyt kap majd Diana és Károly egyre romló kapcsolata is. Az első fotókat már megcsodálhattuk A korona hivatalos Instagram oldalán, de a lesifotósoknak hála, most megérkeztek a legfrissebb képek is, méghozzá Károly és Diana olaszországi nyaralásáról – írja a New York Post. A hercegi pár 1991-ben, 10. házassági évfordulójukon utazott el gyermekeikkel, Vilmossal és Harryvel vakációzni, majd egy évvel később a világ egyik legbefolyásosabb párja szétköltözött.

A hercegnét alakító Debicki izgatottan várta, hogy Lady Di bőrébe bújhasson a következő két évadra, hiszen a kezdetektől nagy rajongója A koronának és hatalmas tisztelője Diana hercegnének.

Diana szelleme, szavai és tettei sokak számára példamutatóak. Igazi kiváltság és megtiszteltetés számomra, hogy csatlakozhatok ehhez a mesteri sorozathoz, ami az első epizódtól kezdve teljesen magával ragadott.

Az új évad 2022 novemberében kerül majd fel a Netflix repertoárjára.