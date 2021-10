Mégsem békül a válófélben lévő Kim Kardashian és Kanye West

Megosztás Tweet



A rapper az utóbbi időben mintaférjként kezdett viselkedni, de ez már nem változtat a dolgokon.

Kim Kardashian West Getting Hidden Hills Estate in Kanye Divorce https://t.co/Po5zW6KiYY — TMZ (@TMZ) October 12, 2021

Nem békül Kim Kardashian és Kanye West, ezt bizonyítják a legfrissebb bírósági dokumentumok, melyeket a TMZ szerzet meg kedden. A sztárpárt többször is látták együtt az utóbbi időben, Kanye ugyanis nem csak exe Met-gálás szettjét segített megtervezni, de segítségére volt a múlt hétvégi Saturday Night Live showműsorra való felkészülésben is, amikor is Kim vezette a legendás műsort.

Azonban ezek a gesztusok már csupán baráti jellegűek, a válás szépen halad a maga útján. Egy friss bejegyzés szerint Kim megtarthatja a pár közös Hidden Hills-i villáját, ami 60 millió dollárt ér. Állítólag a felek igen nyugodtan beszélték meg a megállapodás ezen részét, Kim ugyanis hajlandó volt kivásárolni gyermekeinek apját a villából.

Ez azért is érdekes részlet, mert Kanye West éveket szánt rá, hogy megtervezze a ház belső tereit. Hogy a rapper pontosan hova költözik majd, azt nem tudni, de van egy háza Wyomingban, ahol eddig is sok időt töltött.

A pár összvagyona 2,1 milliárd dollár a Forbes szerint, melyet nem lesz nehéz szétosztani, esküvőjük előtt ugyanis házassági szerződést kötöttek, kapcsolatuk alatt életre hívott cégeiket pedig nem közösen tulajdonolják, ami a fejlemények fényében jó döntésnek bizonyult.

Arra, hogy Kim és Kanye válnak, idén januárban derül fény, miután Kardashian nem bírta tovább a rapper hangulatingadozásait, és már arra is képtelen volt, hogy egy szobában tartózkodjon a férjével.

A pár 2012-ben kezdett randevúzni egymással, majd két évvel később oltár elé álltak. Házasságukból négy gyermekük született, North West, Chicago West, Psalm West és Saint West.