Téteket megtenni! Ki legyen a következő James Bond?

Daniel Craig tizenöt év és öt kasszasikerű mozi után, végleg szögre akasztotta a 007-es szmokingját, ezzel pedig felmerül a kérdés: ki lesz az utód?

Sok vita folyt és folyik arról, hogy ki legyen a következő James Bond, miután Craig, a Nincs idő meghalni című filmmel, aminek szeptember 30-án volt a hazai premierje, végleg elbúcsúzik a karaktertől.

Több nagy név is felmerült az elmúlt hónapokban, többek között Charlie Hunnamé, Idris Elbáé és a rajongók szerint legnagyobb esélyes Tom Hardyé is, de számos hollywoodi színész jelezte, hogy álmai szerepe lenne a 007-es megformálása, Henry Cavill, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, valamint Richard Madden is örülne a felkérésnek.

A fogadóirodák mindenesetre elfoglaltak a premier óta, hiszen soha nem volt még ilyen égető a kérdés: ki lesz a következő Bond?

Tom Hardy

Tom Hardy brit színész (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)

Nyilvánvaló? Talán. De nem véletlenül a brit színész jelenleg a bukmékerek favoritja Daniel Craig helyére. Hardy olyan filmekben mutatta meg akciótehetségét, mint A sötét lovag: Felemelkedés és a Mad Max: Fury Road, de ő a főszereplője a hamarosan mozikba kerülő Venom második részének is. Karrierje során többször is bizonyította, hogy komoly fizikai átalakulásokra képes egy szerep kedvéért, így kétségtelen, hogy Bond megformálásában is ütős alakítást nyújtana.

Az egyetlen dolog, ami ellene szól - különösen, ha a Bond-producerek hosszú távon gondolkodnak -, a kora, a színész ugyanis idén lett 44 éves, tehát mire a kamerák forogni kezdenek, közel kerül az ötvenhez, így túlkoros lesz James Bond szerepére.

Idris Elba

Idris Elba brit színész (Fotó: MTI/EPA/Tal Cohen)

Sokan úgy vélik, hogy Elbának alanyi jogon járna a 007-es szmokingja, hiszen ki más lehetne olyan tökéletes erre a szerepre, mint ő? Már a munkássága is figyelemre méltó, hiszen az évszázad egyik legzseniálisabb sorozatában, A drótban játszott, láthattuk a nagy sikerű Marvel-világban is, mint Heimdall, de a Luther című brit sorozatban nyújtott alakítása a legmeggyőzőbb érv, hogy ő legyen a következő James Bond. Játéka párját ritkítja, Luther pedig olyan gazemberekkel száll szembe, akik egy 007-es ügynök ellenfeleiként is megállnák a helyüket.

Sajnos a kor nála is közbeszól, a színész 49 éves, ami ugyanazt a problémát veti fel, mint Tom Hardy esetében.

Regé-Jean Page

A Netflix Bridgerton című sorozatában Hastings hercegeként nyújtott alakításának köszönhetően Regé-Jean Page a következő a James Bond-listán, 31 éves korával pedig akár a tökéletes választás is lehet a producerek részéről. A színész egy korábbi Bond jóváhagyását is magáénak tudhatja: Pierce Brosnan az Entertainment Tonightnak azt nyilatkozta, hogy szerinte „kitűnő” választás lenne a Bridgerton üdvöskéje a 007-es szerepére.

Ha úgy alakulna, hogy a Bond-ügy nem jön össze, Page-nek akkor sem kell bánkódnia, ugyanis ironikus módon, ő lesz a főszereplője Az Angyal című kémsorozatnak, amely Roger Moore-t híressé tette, mielőtt megkapta Bond szerepét a hetvenes években.

Henry Cavill

Henry Cavill brit színész (Fotó: MTI/EPA/Peter Foley)

Egy újabb ismert név, egy újabb brit sármőr, egy újabb Bond-jelölt. Azok, akiknek volt szerencséjük látni Cavillt Az UNCLE emberében tudják, hogy Az acélembernek nem okoz gondot szmokingba bújni. A kiállása, a fizikuma és az eleganciája adott, tehát ő is kitűnő választás lehet a 007-es ügynök megformálására, képzeljük csak el, ahogy martinit kortyol a bárpultnak támaszkodva, miközben fürkészi a tömeget. A színész köztudottan áhítozik Bond szerepére, olyannyira, hogy 2005-ben a meghallgatásra is elment, de az akkori 22 életévével alulmaradt Daniel Craiggel szemben.

Ellene szól azonban, bár egyik sem az ő hibája, hogy jelenleg egy másik nagy produkcióval, a Netflix The Witcher című sorozatával van elfoglalva, aminek idén érkezik a második évada és már a harmadikat is berendelték. Emellett pletykálnak arról is, hogy ismét felölti a Superman-köpenyt, ami még kevesebb szabadidőt jelentene a színész számára. Sajnos nem mehetünk el az a tény mellett sem, hogy a film készítői általában nem szívesen választanak már befutott, hírnevet szerző színészt.

Lashana Lynch

Lashana Lynch poses for photographers ahead of the world premiere of the new James Bond film 'No Time To Die' at the Royal Albert Hall in London, Britain, 28 September 2021. The 25th movie in the James Bond series opens in British theaters on 30 September 2021. EPA/NEIL HALL

Ha már szabad a vásár, a rajongókban felmerült a kérdés, miért ne lehetne a következő titkoském akár Jessica Bond? A színésznő már feltűnt a No Time to Die-ban, mint az új 007-es ügynök, akit James helyére választanak, miután a karakter a Spectre – A Fantom visszatér végén önszántából hátat fordít korábbi életének. Lashana Lynch-nek azonban nem sok 007-es szerep jutott az új moziban, ezért többen gondolják úgy, hogy a következő filmben, akár esélyt is adhatnának a színésznőnek, hogy bizonyítson női Bondként a vásznon.

Erre viszont nincs túl sok esély, Barbara Broccoli a film producere ugyanis leszögezte, hogy „James Bond egy férfi karakter”, Daniel Craig pedig osztja az álláspontját, szerinte a nőknek saját erős szerepeket kéne kapniuk, nem pedig egy ikonikus karakter árnyékában teljesíteni.

A választás nem könnyű, Önök szerint ki lenne a tökéletes James Bond?