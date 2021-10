Pink simán lekörözte Madonnát, Katy Perryt és Lady Gagát is

Megosztás Tweet



Rangsorolták korunk legtehetségesebb előadóit a brit rádióállomások és televíziócsatornák zenehasználati és -sugárzási adatai alapján. Lássuk a 21. század legtöbbet hallgatott énekesnőit!

A dobogó legfelső fokát Pink érdemelte ki, aki az aranyérmet olyan dalokkal szerezte meg, mint a Just Give Me A Reason, a Try, a What About Us, a Sober és a Walk Me Home, melyek hetekig uralták a slágerlistákat világszerte – számolt be a SkyNews. Az énekesnő kislánya, a kilenc éves Willow is jó úton halad, hogy énekesnői babérokra törjön, nemrég közös számmal jelentkeztek, ami a Cover Me In Sunshine címet kapta, a legnagyobb videómegosztó oldalon pedig már több mint 56 millió megtekintésnél jár.

Pink olyan legendás előadónőt utasított maga mögé, aki több évtizedes karriert tudhat magáénak. A második helyen Madonna végzett, aki olyan dalokat adott a világnak, mint a Like A Virgin, a Hung Up vagy a Frozen.

Harmadik helyre Katy Perry került, akinek harmadik, Teenage Dream című lemeze a 2010-es évek egyik legnépszerűbb albuma volt. Rihanna a negyedik, Lady Gaga az ötödik helyen szerepel.

Adele (6.), Beyoncé (7.), Kylie Minogue (8.), Little Mix (9.), Whitney Houston (10.), Taylor Swift (11.), Sugababes (12.), Kelly Clarkson (13.), Dua Lipa (14.), Ellie Goulding (15.), Christina Aguilera (16.), Diana Ross (17.), Jess Glynne (18.), Rita Ora (19.) és Ariana Grande (20.).

A nyolcadik helyen végzett Kylie Minogue hatalmas megtiszteltetésnek éli meg, hogy a 21. század egyik legtöbbet játszott női előadói között szerepel:

Fantasztikus énekesekkel vagyok a rangsorba, de ami igazán észbontó számomra, és amint nagyon meghatódtam, hogy a zenémet még mindig ilyen sokan élvezik. Ez egy leírhatatlan elismerés számomra!

Kylie-t egyébként nemrég eljegyezték, így 53 évesen, életében először készül oltár elé állni és kimondani a boldogító igent Paul Solomon kreatív igazgatónak, akivel 2018 óta él együtt.