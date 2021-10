Jamie Lee Curtis horrorjelmezben lepte meg a rajongókat

Megosztás Tweet



A színésznő a Gyilkos Halloween premierjére a Psycho című film főszereplőjének öltözött.

Hamarosan mozikba kerül az új Halloween-trilógia középső darabja, a Gyilkos Halloween, aminek hazai bemutatóját október 21-re időzítették.

A színésznő részt vett a filmje Los Angeles-i premierjén, a "fekete szőnyegre" pedig nem is akármilyen ruhát vett fel. Első látásra azt gondolhatnánk, hogy Curtis nagymamának öltözött, de az igazi rajongók tudják, hogy ez egy kosztüm, méghozzá Janet Leigh ruhája a legendás 1972-es Psycho című horrorból – írja a JustJared cikke.

És, vajon mi köze a két filmnek egymáshoz, azon kívül, hogy műfajában ugyanaz? Nos, Jamie Lee Curtisnek nem csak édesapja, a magyar származású Tony Curtis világhírű, hanem édesanyja, az amerikai színésznő Janet Leigh is, aki több Halloween filmben is szerepelt a főszerepben tündöklő lánya mellett.

Az új Halloween-trilógiát a Halloween Ends című mozival tervezik befejezni és bár még a második Gyilkos Halloween sem jött ki, sokan azon törik a fejüket, hogyan érhet véget az álarcos rém uralma Haddonfield városában.

Az a legnépszerűbb teória, hogy Michael Myerst, a késes gyilkost abban az elmegyógyintézetben éri utol a végzet, ahová hatévesen, első mészárlása után került, s ahonnan 15 évvel később megszökött. A kör ezzel bezárulhat, a történet így lesz kerek. A Smith Grove elmegyógyintézet – amely már szerepelt a Halloween 6. végén – már csak azért is kitűnő helyszínnek bizonyulhat, mert kevés baljóslatúbb hely van, mint egy ódon őrültekháza éjszaka, ahol pereg a vakolat, penész lepi be a pinceboltozatot és a háborodottak kacagása visszhangzik a folyosókon. Már csak azért is különösen kiváló helyszín lehet a patinás diliház, mert a rém kiengedheti a gumiszobákból a többi elmeháborodottat, így rajta kívül még egy tucatnyi eszelős szabadulhat rá a pozitív hősökre.

Egyébként kevesen tartják valószínűnek, hogy a 40 éves, rendkívül sikeres franchise valóban véget ér a trilógia harmadik részével – elvégre a Jamie Lee Curtis által alakított Laurie Strode-nak van lánya meg unokája is, akik tovább harcolhatnak a rémmel. Tehát jöhetnek még új részek, immár Curtis nélkül, de Michael Myers biztosan örök.