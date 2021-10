Gabby Petitót megfojtották, a gyilkost továbbra is keresi az FBI

Megosztás Tweet



A 22 éves influenszer halálának körülményeiről számolt be kedden a wyomingi halottkém, aki szerint Gabby három-négy héttel azelőtt halt meg, hogy a rendőrség rátalált a testére.

BREAKING: Gabby Petito, the 22-year-old travel blogger whose remains were recovered in September in a national park, died by strangulation, Wyoming coroner says. https://t.co/74EvUGzE0R — ABC News (@ABC) October 12, 2021

Kedden a halottkém nyilvánosságra hozta a Gabby Petito boncolásának eredményét, mely szerint a 22 éves influenszert megfojtották.

A rendőrség már hetekkel ezelőtt bejelentette, hogy a lányt meggyilkolták, azonban azt eddig nem lehetett tudni, hogy mi volt pontosan a Wyomingban, a Grand Teton Nemzeti Parkban megtalált Gabby halálának a pontos oka.

A wyomingi törvények tiltják, hogy részletezzem a holttest sérüléseit, de annyit elmondhatok, hogy Petitót kézzel fojtották meg. A holttestet három-négy héttel a halál beállta után találták csak meg

- nyilatkozta Teton County halottkémje, Dr. Brent Blue.

Hozzátette, a bűnüldöző szervek dolga kideríteni, hogy ki követhette el a gyilkosságot, így ő nem fog találgatásokba bocsátkozni. Azt viszont közölte, hogy Petito nem volt várandós halálának idején.

Az igazságügyi szakértő szerint a gyilkosság elkövetésének ezen módja hirtelen felindulásból elkövetett bűncselekményre utal.

Ez egy testközeli módja a gyilkolásnak, nem olyan, mint a távolból lelőni valakit. Ez személyes, harag és viszály vezérli.

- mondta a Lawrence Kobilinski, a John Jay Főiskola kriminalisztikai szekértője.

A halál módjának bejelentése csak még inkább felkelti a nyilvánosság figyelmét a Petito-ügyre, mely a 22 éves influenszer augusztusi eltűnésével kezdődött, és melyet hetek óta árgus szemmel követ az egész világ.

A vőlegény lehet a tettes?

A halottkém bejelentése azonban nem oldja meg a gyilkossági ügyet. A tárgyi bizonyítékok is kulcsfontosságúak az ilyen ügyekben. A CBS-nek megszólaló nyugalmazott New York-i rendőrparancsnok, Bill Cannon szerint közvetett bizonyítékok alapján is szabható ki ítélet.

"Aki eljegyez valakit, akit állítólag szeret, majd nélküle hazamegy a másik furgonjával, ügyvédet fogad, majd elmegy kempingezni, és hirtelen eltűnik, na ezt mi közvetett bizonyítéknak nevezzük, amelyek nagyon is erősnek számítanak.

Ezzel pedig erősen arra utalt, hogy a 23 éves Brian Laundrie, akit szeptember 17-e óta eltűnt személyként kezelnek, hamarosan gyanúsított lehet a gyilkossági ügyben.

Briant továbbra sem vádolják gyilkossággal, ellenben szokatlan viselkedése miatt a rendőrség elfogatóparancsot adott ki ellene, mint Gabby gyilkossági ügyében érdekelt személy ellen. Az egyetlen dolog, amivel meg tudja jelenleg vádolni Laundrie-t a hatóság, az készpénz-helyettesítő fizetési eszköz felhasználásával elkövetett csalás bűntett lehetne, ugyanis a férfi ellopta Petito bankkártyáját, és fizetett vele azután, hogy eljött a gyilkosság helyszínéről, a wyomingi nemzeti parkból.

Ami bizonyító erejű lehetne az egy DNS-minta, amit találtak is Gabby Petito testén, de mivel egy pár voltak, ez még semmit sem bizonyít.

Ilyen eredményekről egyelőre nem számolt be a halottkém, ahogyan Laundrie nyomát sem találja továbbra sem a rendőrség. A férfi nem adott életjelet magáról, a kutatócsapatok pedig nem találták nyomát New Port közelében, ahol a közeli mocsaras területeket búvárokkal is átfésültették.

A Fox News is megszólaltatott egy szakértőt, egy volt FBI ügynököt, Terry Turchie-t, aki szerint Laundrie-t vélhetően azon a területen fogják megtalálni, amit maga is ismer, nem véletlen, hogy a kutatáshoz segítséget kértek, Brian apjától, Chris Laundrie-tól, hogy mutassa meg fia kedvenc és gyakorta bejárt ösvényeit a rezervátumban.

"Attól, hogy valaki szökésben van, még nem lesz más ember, megpróbál a komfortzónáján belül maradni."

Gabby Petito családja a környékbeliekkel gyászol

A megrázó részletek nyilvánosságra kerülése közben North Pole városa emlékehelyet alakított ki a belvárosban, ahol fotók, virágok, búcsúlevelek és gyertyák százai világítanak Gabby Petitóért. A hétvégén Gabby szülei, Joe Petito és Nichole Schmidt is látogatást tettek ott, mely után a gyászoló édesanya a következő posztot tette közzé közösségi oldalán:

"Viszlát Florida, köszönjük a tőletek kapott sok szeretetet."

Petito szülei szeptember 11-én jelentették be lányuk eltűnését, miután augusztus vége óta nem adott magáról semmilyen életjelet. Az FBI szeptember 21-én jelentette be, hogy az azonosítási folyamat során beigazolódott a gyanú, miszerint Gabby maradványai voltak az erdei kemping közelében, és hogy gyilkossági ügyben nyomoznak.

Ahogyan egy korábbi cikkünkben már írtuk, Gabby és Brian kapcsolata nem volt felhőtlen, videóik és fotóik boldogságról árulkodtak, de a valóság ettől távol állt.