Fel sem ismerni az egykori gyerekszínészt, aki visszatér az új Reszkessetek betörőkben

Megérkezett az első előzetes a Home Sweet Home Alone címet viselő hatodik Reszkessetek betörők filmhez, melyben viszontláthatunk egy McCallister is.

Miután a Disney felvásárolta a 20th Century Foxot, bejelentette, hogy újra forgatnak olyan nagy sikerű családi filmeket, mint például a karácsonyi klasszikus, a Reszkessetek betörők.

Most pedig már itt is az első előzetes a folytatáshoz, idén karácsonykor ismét ellátja a baját két betörőnek egy magára hagyott leleményes kisfiú. A trailerből az is kiderül, hogy egy régi szereplő is visszatér. Az egyik jelenetben a házhoz kiérkező járőr egyenruháján ugyanis a McCallister név olvasható. Első pillanatra nem biztos, hogy mindenki feltűnik, de a szereposztás szerint a rendőrt Devin Ratray alakítja, aki gyerekként Macaulay Culkin, azaz Kevin bátyát, Buzz McCallistert személyesítette meg.

Buzz McCallister returns in ‘HOME SWEET HOME ALONE’. pic.twitter.com/aRik5LwxKg — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 12, 2021

A Disney Plus-on november 12-én debütáló új rész főszereplője, Archie Yates lesz, akit korábban a Jojo Nyuszi című szatirikus vígjátékban láthattunk. A történtet szerint, Max Mercer az okos és találékony fiú magára marad az ünnepek alatt, miközben családja Japánaban tölti a karácsonyt. Ekkor egy házaspár, akik azt hiszik, üres a ház, megpróbálnak betörni, hogy megkaparintsanak egy felbecsülhetetlen értékű tárgyat. A feladat, hogy megvédje otthonát a betolakodóktól, Maxre hárul, aki felnőtteket megszégyenítő találékonysággal jár túl a két betörő eszén - írja a Digitalspy.

Bár sokan izgatottan várják a rebootot, akadnak olyanok is, akik kifejezetten ellenzik, ilyen például az eredeti filmet jegyző Chris Columbus is, aki konkrétan értelmetlennek nevezte a készülő produkciót egy korábbi interjújában.