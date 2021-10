Adele kihúzta a gyufát, 262 milliárddal a zsebében is szűkölködik

Megosztás Tweet



Az énekesnő a vele készült friss interjúban olyan kijelentéseket tett, ami a legnagyobb rajongóit is felháborította.

Éppen a héten jelentették be, hogy Pink a 21. század legtöbbet játszott női előadója Nagy-Britanniában, miközben Adele a még mindig előkelőnek számító 6. helyen szerepel.

A 2011-ben megjelent második stúdióalbuma minden idők egyik legsikeresebb albuma volt, több mint ötmillió példányban kelt el, mind a Brit Awards, mind a Grammy-díjak átadóján megkapta az év albumának járó elismerést. A vagyona 200 millió dollár, ami nagyjából 262 milliárd forintnak felel meg, így aztán sokaknak felszaladt a szemöldöke az énekesnő minap tett kijelentésére, miszerint Londonban nem tudott magának házat venni, így Los Angelesbe költözött.

Adele a Vogue magazinnak adott interjúban így fogalmazott:

Friss levegőre vágytam, ahol lehet látni az eget. Ha kisgyereked van Angliában, és odakint esik az eső, akkor gondban vagy. Olyan házat, amilyet Los Angelesben vettem, nem engedhetnék meg Londonban, soha. Nézelődtem a piacon, és az ilyen házak több száz millió fontba kerülnek, ennyi pénzem pedig nincs.

Az énekesnő 2016-ban vette az első házát Beverly Hillsben, amiért 9,5 millió dollárt (3 milliárd forint) fizetett ki. A négy hálószobás, hatfürdős, medencés házból 2019-ben kiköltözött a férje a szomszédos 10 milliós (3,1 milliárd forintos) villába, hogy közös gyermekük, Angelo miatt továbbra is közel legyenek egymáshoz.

Az énekesnő a két szomszédos ingatlan mellé megvett egy másik közeli házat is, mely egykor barátnője, Nicole Richie tulajdonában állt, ugyanannyiért, amennyiért exférjét is kényelembe helyezte.

Tehát Adele összesen három luxusingatlant tudhat magáénak, melyek közül azt, amelyben lakik, kifejezetten vidékies, brit stílusban rendezte meg.

A házam Londonban nagyon európai volt. Olasz stílusú vagy valami hasonló. Leülni sem volt kedvem benne.

– panaszolta el Adele, mellyel szintén nem ébresztett szimpátiát a rajongóiban.

A három ingatlan összesen 1600 négyzetméternyi luxust biztosít Adele-nak, akinek Nagy-Britanniában is van saját háza.

2012-ben Kensingtonban vett egy 7,8 millió dolláros (2,4 milliárd forintos) házat, majd további 7,5 millió dollárért (2,3 milliárd forintért) a szomszédos ingatlant is megvette, majd összeépíttette.

Szintén 2012-ben Sussexben is vett magának egy vidéki, tíz hálószobás kúriát 3,5 millió dollárért, melyen pár évvel később 8,9 millió dollárért túl is adott.

Adele-nak kifogástalan ízlése van autók terén is, 100 ezer dollárért (31 millió forint) sikerült megkaparintania egy egyedi Porsche Cayenne-t. A Grammy-díjas énekesnő persze családanya, így a családi kiruccanásokhoz természetesen van egy Range Rovere a garázsban.

Kérdés tehát, hogy ekkora vagyonnal és további milliókkal a bankszámláján mégis milyen ház az, amelyet nem engedhetett meg magának Londonban? Való igaz a Buckingham-palota ára kissé borsosabb lenne és egyébként sem eladó…

A díva alig pár napja jelentette be, hogy elkészítette legújabb, negyedik albumát, melynek első kedvcsinálóját meg is osztotta az Instagramon.

A pár másodperces fekete-fehér videó az énekesnő első dalát harangozza be a hamarosan megjelenő lemezről, ami az Easy On Me címet kapta és október 15-én debütál.